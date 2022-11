Najveći iskopani dijamant ikad do Engleske je 'putovao' u najobičnijoj kartonskoj kutiji

Sinu kraljice Viktorije, kralju Edwardu VII., predan je 9. studenoga 1907. godine najveći iskopani dijamant na svijetu, koji su nazvali Cullinan, po vlasniku afričkog rudnika u kojemu je iskopan - Siru Thomasu Cullinanu. Pronađen je dvije godine ranije u Južnoafričkoj Republici. Svečano uručenje upriličeno je na kraljev 66. rođendan. Kupila ga je vlada južnoafričke države Transvaal za poklon kralju, a prijevoz iz Južne Afrike do Engleske predstavljao je veliki sigurnosni problem. Detektivi su postavljeni na parobrod koji je trebao prenositi dijamant, no samo radi zavaravanja. Naime, kamen na brodu bio je lažan, a pravi je poslan u običnoj kutiji poštom u Englesku. Do danas je ostao najveći iskopani kvalitetni dijamant. Imao je 3106,75 karata (621,35 grama), no kasnije je razlomljen na devet velikih brušenih dijamanata i mnogo manjih. Najveći brušeni dijamant nazvan je Velika zvijezda Afrike (Cullinan I) i ima 530,4 karata (106,1 gram), a nalazi se na vrhu engleskog kraljevskog žezla. Drugi po veličini komad (Cullinan II) nalazi se u engleskoj kraljevskoj kruni. Jedna kanadska tvrtka 2015. objavila je da je u Bocvani nađen dijamant s 1111 karata, što se bilježi kao drugi najveći dijamant na svijetu pronađen u više od 100 godina.