Najveći muški modni propusti: Žene ih ne mogu smisliti

Možda misliš da tvoj novi stil i rutina dotjerivanja izgledaju kao iz Hollywooda, ali žene to često vide drugačije. Lako je upasti u zamku trendova koji dobro izgledaju na pisti, ali ne i u stvarnom životu
U nastavku pogledajte najveće modne propuste muškaraca.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najveće modne propuste muškaraca. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najveće modne propuste muškaraca.
| Foto: 123RF
PRETJERANO UREĐENA BRADA Možda provodiš sate precizno oblikujući dlake na licu kako bi dobio savršeno oštre, geometrijske linije uz čeljust. Iako u ogledalu vidiš remek-djelo frizerske preciznosti, mnogim ženama taj izgled djeluje previše umjetno i napadno. Češće preferiraju bradu koja izgleda kao da raste prirodno, bez previše intervencije. Prirodniji izgled obično djeluje opuštenije i privlačnije.
| Foto: 123RF
PRETJERIVANJE S PARFEMOM Isprazniti pola bočice skupog parfema prije izlaska nikada nije dobar potez, iako se tako možda čini. Umjesto da ostaviš snažan dojam, često izazivaš glavobolje i nelagodu kod ljudi oko sebe. U zatvorenim prostorima to može biti posebno neugodno. Diskretan miris uvijek je bolji izbor od “oblaka” parfema.
| Foto: 123RF
ULTRATANKE TRAPERICE NA MIŠIĆAVIM NOGAMA Trening nogu u teretani je za pohvalu, ali stiskanje mišića u pretijesne traperice često ne izgleda dobro. Takav kroj može djelovati izrazito neudobno i neprirodno. Osim toga, naglašava sve na način koji nije estetski uravnotežen. Bolje su slim ili ravno krojene hlače koje i dalje ističu formu.
| Foto: 123RF
NOŠENJE SUNČANIH NAOČALA U ZATVORENOM Nošenje tamnih naočala u restoranu ili baru ne čini te misterioznim agentom. Češće ostavlja dojam da nešto skrivaš ili se previše trudiš izgledati “cool”. Osim toga, otežava normalnu komunikaciju i kontakt očima. U zatvorenim prostorima to uglavnom izgleda nepotrebno.
| Foto: 123RF
“CHINSTRAP” BRADA Brada koja prati liniju čeljusti bez brkova rijetko izgleda dobro u modernom stilu. Iako neki misle da time definiraju lice, često djeluje zastarjelo. Mnogima taj stil podsjeća na početak 2000-ih. Prirodniji i puniji stil brade obično izgleda bolje.
| Foto: 123RF
SPUŠTENE HLAČE Nošenje hlača ispod linije stražnjice zahtijeva stalno popravljanje i djeluje nepraktično. Iako neki misle da to izgleda opušteno ili buntovno, često ostavlja drugačiji dojam. U praksi to izgleda kao da odjeća jednostavno ne stoji kako treba. Remen bi riješio većinu problema.
| Foto: 123RF
SUNČANE NAOČALE POSVUDA Sportske, jarko obojene naočale odlične su za sport, ali ne i za svaku priliku. Na ležernoj večeri ili ručku mogu narušiti dojam elegancije. Često djeluju pretjerano i neusklađeno s okolinom. Jednostavniji modeli su univerzalniji izbor.
| Foto: 123RF
PREDUGAČAK MALI PRST (NOKTI) Ostavljanje jednog nokta znatno duljeg od ostalih odmah privlači negativnu pažnju. Bez obzira na objašnjenja, poput sviranja gitare, mnogima to izgleda čudno. Ruke koje su uredne i jednako podrezane djeluju puno privlačnije. Simetrija i čistoća uvijek ostavljaju bolji dojam.
| Foto: 123RF
MAJICE S “DUHOVITIM” NATPISIMA Majice s provokativnim ili “fora” porukama mogu se činiti zabavnima. Međutim, često ostavljaju dojam nezrelosti ili traženja pažnje. Umjesto da pomažu izražavanju osobnosti, mogu je zasjeniti. Suptilniji stil obično bolje komunicira karakter.
| Foto: 123RF
ZALIZANA “MOKRI IZGLED” FRIZURA Previše gela u kosi stvara krut i neprirodan izgled. Iako možda ciljaš na elegantan stil, često ispadne masno i pretjerano. Kosa izgleda kao da se ne može pomaknuti. Prirodniji, mekši izgled obično djeluje privlačnije.
| Foto: 123RF
PRETJERANO STILIZIRANA KOSA Iako lagano neuredna frizura može izgledati dobro, previše uređivanja malih punđi ili “topknota” može djelovati umjetno. Takav izgled često djeluje kao da zahtijeva previše truda. Umjesto opuštenosti, stvara suprotan dojam. Prirodniji stil obično bolje prolazi.
| Foto: 123RF
DUBOKI V-IZREZ MAJICE Vrlo duboki izrezi koji otkrivaju puno prsa često djeluju forsirano. Umjesto samopouzdanja, mogu ostaviti dojam pretjerivanja. Takav stil nije svima privlačan u svakodnevnim situacijama. Jednostavniji krojevi izgledaju opuštenije.
| Foto: 123RF
PRETJERIVANJE S LOGOTIPIMA Nošenje odjeće prekrivene velikim brend logotipima ne znači automatski dobar stil. Često se takav izgled povezuje s nesigurnošću ili pokazivanjem statusa. Minimalizam i suptilnost obično djeluju elegantnije. Manje je često više.
| Foto: 123RF
“PREKRIVANJE” ĆELAVOSTI Pokušaji skrivanja povlačenja kose češljanjem jednog dijela preko glave rijetko uspijevaju. Umjesto da prikriju problem, često ga još više istaknu. Kratka frizura ili potpuno obrijana glava djeluju samouvjerenije. Prihvaćanje izgleda često ostavlja bolji dojam.
| Foto: 123RF
ČARAPE I SANDALE ILI NATIKAČE Nošenje čarapa uz sandale smatra se modnim “prekršajem” u većini situacija. Iako može biti udobno, izgleda kao da odjeća nije promišljena. Često ostavlja dojam neurednosti. Sandale su same po sebi namijenjene za prozračnost.
| Foto: 123RF
PRETJERANO ČUPANJE OBRVA Uklanjanje spojenih obrva je u redu, ali pretjerano oblikovanje može izgledati neprirodno. Tanke, savršene obrve mogu promijeniti izraze lica. Često djeluju umjetno i “nacrtano”. Prirodniji oblik obično izgleda bolje.
| Foto: 123RF
PREGLOMAZNE TENISICE Masivne tenisice s debelim potplatima mogu izgledati moderno u nekim krugovima. Međutim, mnogima djeluju preglomazno i nepraktično. Vizualno mogu “pojesti” cijeli outfit. Jednostavnije tenisice često izgledaju elegantnije.
| Foto: 123RF
ŠIROKO RASKOPČANE SVILENE KOŠULJE Nošenje košulje potpuno otvorene do struka često djeluje pretjerano teatralno. Iako možda želiš opušten “resort” stil, često izgleda forsirano. Djelomično raskopčana košulja izgleda puno prirodnije. Balans je ključ.
| Foto: 123RF
PRETJERIVANJE SA ZLATNIM LANCIMA Nošenje više debelih lanaca odjednom može djelovati prenapadno. Umjesto elegancije, može izgledati kao kostim. Jedan diskretan komad nakita često je dovoljan. Suptilnost obično ostavlja bolji dojam.
| Foto: 123RF
NOŠENJE SPORTSKE ODJEĆE SVUGDJE Odlazak na večeru u trenirci ili sportskoj odjeći može djelovati kao nedostatak truda. Iako je udobno, može ostaviti dojam nepoštivanja prilike. Malo dotjerivanja pokazuje da ti je stalo do situacije. Jednostavna promjena odjeće može napraviti veliku razliku.
| Foto: 123RF