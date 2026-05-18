Najveći tihi potrošači struje u kućanstvu - i koliko vas oni godišnje zapravo koštaju

Kad stigne račun za struju, većina ljudi instinktivno pomisli na velike potrošače: pećnicu, perilicu rublja ili klima-uređaj. No stvarnost je često drukčija. Najveći dio 'nevidljivih' troškova dolazi od uređaja koje uopće ne doživljavamo kao potrošače - onih koji rade stalno, u pozadini, ili troše energiju čak i kad ih ne koristimo.

To su takozvani tihi potrošači struje, a upravo oni na kraju godine mogu napraviti razliku od nekoliko desetaka, pa i nekoliko stotina eura.

Za izračune je uzeta prosječna cijena električne energije od oko 0,15 € po kWh, što odgovara okvirnim kućanstvima u Hrvatskoj (ovisno o tarifi i opskrbljivaču, iznosi mogu varirati).

Router - mali uređaj koji nikad ne spava

Wi-Fi router jedan je od najstalnijih potrošača u svakom domu. Radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez pauze.

Iako njegova potrošnja nije velika, u prosjeku između 5 i 10 W, zbog stalnog rada to se na godišnjoj razini pretvara u 45 do 90 kWh. To znači da vas internet 'u pozadini' košta oko 7 do 14 eura godišnje.

Na prvi pogled zanemarivo, ali treba imati na umu da uz njega često rade i dodatni uređaji poput pojačivača signala ili smart hubova, koji dodatno povećavaju potrošnju.

TV i uređaji u standby modu - skriveni potrošači u dnevnom boravku

Televizor koji je 'ugašen', ali i dalje priključen na struju, i dalje troši energiju. Taj standby mod obično troši između 1 i 3 W, što na godišnjoj razini iznosi dodatnih 1,5 do 4 eura po uređaju.

Ako u kućanstvu imate i TV prijemnik, igraću konzolu ili soundbar, svaki od njih doprinosi tom tihom zbrajanju potrošnje.

Još veći problem je što se takvi uređaji rijetko potpuno isključuju - većina ljudi ih ostavlja u standby načinu iz praktičnosti.

Punjači - sitnica koja se zbraja

Punjač za mobitel ili laptop koji ostane u utičnici i bez uređaja i dalje troši struju, iako vrlo malo - obično ispod 1 W. Međutim, u kućanstvu ih često ima više: u spavaćoj sobi, dnevnom boravku, kuhinji, pa čak i u hodniku.

Na godišnjoj razini to može biti 1 do 3 eura po kućanstvu, ali pravi problem nije iznos nego navika - jer se energija troši potpuno nepotrebno.

IPTV i TV prijemnici - jedan od većih skrivenih troškova

Za razliku od TV-a u standbyu, IPTV i kabelski prijemnici znatno su veći potrošači. Oni često rade neprekidno, i kada se televizor ne gleda.

Njihova potrošnja kreće se između 10 i 25 W, što na godišnjoj razini može značiti 90 do 220 kWh, odnosno oko 14 do 33 eura.

U mnogim kućanstvima upravo su ovi uređaji jedan od glavnih 'nevidljivih' izvora potrošnje.

Hladnjak - stalni rad, ali različita učinkovitost

Hladnjak je jedini veliki uređaj koji mora raditi stalno, ali razlike između modela mogu biti ogromne. Noviji uređaji energetske klase A ili B troše znatno manje od starijih modela.

Godišnja potrošnja može se kretati od 100 do 300 kWh, što znači oko 15 do 45 eura za novije uređaje, dok stariji hladnjaci mogu potrošiti i dvostruko više.

Ovdje se najviše isplati dugoročna zamjena uređaja, jer razlika u potrošnji kroz godine postaje značajna.

Električni bojler - najveći pojedinačni potrošač u kućanstvu

Ako postoji uređaj koji može ozbiljno podići račun za struju, to je električni bojler. Njegova potrošnja uvelike ovisi o navikama kućanstva, ali i o tome koliko je često uključen.

Prosječna godišnja potrošnja može se kretati između 1.500 i 3.000 kWh, što znači 225 do 450 eura godišnje, a u nekim slučajevima i više.

Bojler koji stalno održava visoku temperaturu vode često troši energiju i kada nema stvarne potrebe, što ga čini jednim od najvećih skrivenih troškova u kućanstvu.

Koliko 'tihi potrošači' stvarno koštaju?

Kad se zbroje svi mali uređaji - router, TV standby, punjači, IPTV i slični - godišnji trošak lako doseže između 50 i 120 eura, i to bez uključivanja velikih uređaja.

Ako se u račun uključe hladnjak i bojler, ukupna 'nevidljiva' potrošnja može narasti i na 300 do 600 eura godišnje, ovisno o navikama i starosti uređaja.

Gdje se zapravo najlakše štedi?

Dobra vijest je da se upravo kod tih 'tihih potrošača' najlakše može uštedjeti. Isključivanje uređaja iz utičnice, korištenje produžnih s prekidačem, racionalno korištenje bojlera i zamjena starijih uređaja mogu odmah smanjiti potrošnju.

Ne radi se o velikim promjenama, nego o malim navikama koje se zbrajaju - baš kao i sami ti tihi potrošači.

*Uz korištenje AI-ja