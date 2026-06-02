Nakit od 160 tisuća eura na vratu prve tenisačice svijeta glavna je tema Roland Garrosa

Dok je prva tenisačica svijeta Aryna Sabalenka na pariškoj zemlji zaigrala ukrašena s više od 125 karata granata i gotovo 14 karata dijamanata, Naomi Osaka na Roland Garros je izlazila u couture kreacijama izrađenima od reciklirane Nike odjeće i zlatnoj haljini prekrivenoj šljokicama.

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Na ovogodišnjem French Openu moda je nerijetko privlačila jednaku, a ponekad i veću pozornost od samih mečeva. Bjeloruskinja Aryna Sabalenka, trenutačno prva tenisačica svijeta, na meču protiv Jessice Bouzas Maneiro nosila je ekskluzivan set nakita njujorške kuće Material Good. Posebnu pozornost privukle su dvije ogrlice ukrašene s ukupno 122,12 karata granata i 13,93 karata dijamanata, dok su viseće naušnice sadržavale jastučasto brušene granate okružene bijelim dijamantima markiz reza.

Foto: Stephane Mahe/REUTERS

Komplet je izrađen od 18-karatnog bijelog zlata i osmišljen posebno za Sabalenku, a inspiriran je karakterističnom crvenom zemljom Roland Garrosa. U kolekciji se nalazi i treća ogrlica s dodatnih 81,64 karata granata i 8,58 karata dijamanata, koju tenisačica nije nosila tijekom meča. Ukupno, cijeli set sadrži više od 200 karata granata.

Foto: Stephane Mahe/REUTERS

Naomi Osaka odlučila je, pak, osvojiti publiku modnom pričom koja spaja sport, održivost i visoku modu. Četverostruka Grand Slam pobjednica tijekom turnira predstavila je niz posebnih izlaznih kombinacija koje su za nju osmislili švicarski dizajner Kevin Germanier i vijetnamski Nguyễn Tiến Truyển. Temelj svih izdanja bila je zlatna Nikeova teniska haljina prekrivena šljokicama, toliko upečatljiva da je Osaka priznala kako je pripremila i dvije rezervne haljine za slučaj da sucima zasmeta refleksija sunčevih zraka.

Foto: Stephane Mahe/REUTERS

- Bojala sam se da će me sudac maknuti s terena - našalila se Japanka.

Za prvi nastup na terenu Suzanne-Lenglen pojavila se u crnom prsluku s korzetnim vezanjem i dugoj plisiranoj suknji od tila. Dva dana kasnije, za susret s hrvatskom tenisačicom Donnom Vekić, podigla je modnu ljestvicu još više - na teren je stigla u zlatnoj bomber jakni sa spektakularnim bijelim šlepom koji se vukao iza nje poput haljina s pariških modnih pista. Osaka je kasnije objasnila da je inspiraciju pronašla u jednom od najpoznatijih simbola francuske prijestolnice.

Foto: Profimedia

- Znate kako Eiffelov toranj noću svjetluca? Mislim da malo izgledam tako - rekla je dodajući kako je željela odati počast Francuskoj i svijetu couture mode koji obožava.

Foto: Stephane Mahe/REUTERS

Njezina modna izdanja izazvala su podijeljene reakcije. Sabalenka je podržala kolegicu poručivši kako voli što se izražava kroz odjeću i pokazuje samopouzdanje, dok je Njemica Laura Siegemund bila znatno suzdržanija: "Došla sam igrati tenis, a ne sudjelovati na modnoj reviji".