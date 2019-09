Nakon 10 sinova napokon kćer: Bila je trudna ukupno 8 godina

Koliko život može biti prepun iznenađenja iskusila je Alexis Brett (39) iz Velike Britanije. Ona je prva mama u toj zemlji koja je na svijet donijela desetoricu dječaka za redom, Campbell (17), Harrison (16), Corey (14), Lachlan (11), Brodie (9), Brahn (8), Hunter (6), Mack (5), Blake (3) i Rothagaidh (2). Razlika između najstarijeg i najmlađeg sina je 15 godina. Vjerovala je tada da je to, to - da je njezina obitelj kompletna.

Ali, ponovno je ostala trudna, no ovaj put je nosila djevojčicu. Bilo je to veliko veselje za cijelu obitelj. Prije nekoliko tjedana (27. kolovoza) svijet je dočekao malenu Cameron, 11. dijete u ovoj veseloj obitelji.

Kada se osvrnula na svoj život, Alexis je shvatila da je u posljednjih 18 godina svojeg života bila trudna punih osam godina, no vrlo je, kaže, sretna što ima tako veliku obitelj.

Foto: Profimedia

Djevojčica je promijenila obiteljsku dinamiku jer su braća vrlo pažljiva prema njoj, paze da je ne probude i općenito su se nekako počeli bolje ponašati, kažu ponosni roditelji. Dodali su da ta zadnja trudnoća nije bila planirana pa su se iznenadili, a još veći pozitivni šok doživjeli su kada je ultrazvuk pokazao djevojčicu.

- Nema više djece. Znam, rekla sam to i prošli put pa smo dobili Cameron, ali ovaj put to zaista mislim. Volim svoju obitelj upravo koliko ih sada ima - rekla je Alexis i dodala kako nailazi na mnoge riječi podrške, ali bude tu i neugodnih komentara, poput toga 'da sigurno imaju neku financijsku korist od toliko djece'. To, tvrdi Alexis, nije točno jer njezin suprug ima dobar posao pa uopće ne ulaze u kategoriju koja dobiva puni dječji doplatak.

Foto: Profimedia

- Moj suprug David je vozač vlaka. Ujutro napušta kuću u 5.30 sati, a meni ostane malo vremena prije nego se djeca probude da u miru popijem kavu i istuširam se. Život sa 11 djece nije lak. Rublje u jednom tjednu operem 49 puta, a dnevno usisavam kuću po sedam puta - ispričala je i dodala da se za nekoliko tjedana planira vratiti na posao na pola radnog vremena, radi kao instruktorica fitnesa.

- Svi moji sinovi su mi posebni i da sam ponovo rodila dječaka bila bih sretna - ispričala je za Mirror.

Priznaje da su se ona i suprug ponekad znali pogledati i reći jedno drugome 'Što nam je ovo trebalo?!', ali djeca ih uvijek oraspolože i ispune toplinom oko srca, tada znaju da ništa u životima ne bi mijenjali, prenosi boredpanda.com.