Nakon 15 godina pokušavanja i neuspjelih trudnoća - rodila je!

Fiona McCluskey (49) iz Edinburga je žena koja je 15 godina pokušavala začeti, a napokon je rodila s 48 godina, piše DailyMail.

Prije toga prošla je pet neuspjelih umjetnih oplodnja, jednu izvanmateričnu trudnoću, pa čak i početak menopauze.

Fiona i njezin suprug Darren (47) krenuli su pokušavati dobiti bebu na medenom mjesecu na Jamajci 2004. godine, ali kako su prolazili tjedni, mjeseci i godine postalo je očito da nešto nije sasvim u redu.

Kao par skupa su prošli razne testove krvi i hormona, a liječnici su ih savjetovali da isprobaju in vitro, odnosno umjetnu oplodnju na što su potrošili otprilike 450 tisuća kuna.

Nakon pet neuspješnih ciklusa umjetne oplodnje, od kojih je jedan rezultirao izvanmateričnom trudnoćom, Fionine šanse da postane mama postajale su sve manje, a pogotovo kada je počela doživljavati simptome menopauze u dobi od 45 godina.

Par je 2010. otišao u privatnu kliniku u Glasgowu radi intracitoplazmatske injekcije sperme - tehnike potpomognute reprodukcije koja se koristila kao dio liječenja IVF-om. Nastavili su s tim postupkom sa svakim krugom IVF-a kako bi 'povećali' svoje šanse da postanu roditelji.

Fiona je rekla 'Trudna sam' što je za njih bila sjajna vijest. No ubrzo su im liječnici rekli kako je to bila biokemijska trudnoća.

Fiona kaže da je najteži dio bio reći kolegama o tome, osjećajući da je neplodnost stigmatizirana. Sada dijeli svoju priču kako bi pomogla razbiti tabu o neplodnosti.

- Imala sam vrlo zahtjevan posao, u oglašavanju i marketingu, zbog čega sam bila jako zauzeta tijekom cijelog procesa. Gledajući unazad, posao sam koristila kao mehanizam za rješavanje problema jer nikada nisam odvojila vrijeme da se zaustavim na nečemu - rekla je Fiona za Daily Mail.

Fiona dodaje: 'Tijekom naše trogodišnje pauze s umjetnom oplodnjom, nastavila sam vježbati, zdravo jesti i uzimati vitamine, ići na akupunkturu - čak sam išla i na hipnoterapiju, ali ništa nije pomoglo.'

Ali ona nije odustajala i dalje je 'sanjala' o tome kako će postati mama. Stoga je krenula na specijalistički tretman u Barceloni u Španjolskoj koji je uključivao novi protokol za započinjanje menstruacije iznova.

Šesti krug umjetne oplodnje im je uspio, a par je bio i više nego sretan, te su malenu kćerkicu Ellu-Jane dočekali u svibnju 2019. godine.

- Nikad nismo mislili da će nam se to dogoditi, ponekad poželim da sam započela s pokušavanjem još prije, ali zahvalni smo što napokon imamo svoje malo čudo. Nismo mogli vjerovati, naši su se snovi ostvarili - rekla je Fiona.

Suprug Darren rekao je da je prolaziti kroz to sve bilo teško, pogotovo kada su svi njegovi kolege i prijatelji već imali dijete, a on nije. No ostao je pozitivan i nikad nije odustao.

- Nakon dvije godine truda prirodnim putem, otišli smo liječnicima koji su otkrili da imam nisku rezervu jajnika i potrebna mi je umjetna oplodnja - prvi krug smo dobili besplatno, a zatim smo platili drugi, ali ni jedan nije uspio - rekla je Fiona.

Za njih je to bilo poražavajuće. Međutim, uspjeli su se podignuti, izaći iz toga još jači i nastaviti dalje s borbom, borbom koju su na kraju pobijedili.

