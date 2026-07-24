Nakon 15 godina zagrebački restoran Rougemarin se zatvara: Spremaju nešto novo!

Jedan od najpoznatijih zagrebačkih restorana uskoro zatvara vrata na adresi na kojoj je poslovao posljednjih 15 godina. Rougemarin Bistro odlazi iz Folnegovićeve ulice, no to ne znači i kraj priče ovog popularnog ugostiteljskog brenda. Rougemarin se seli u centar Zagreba, gdje će nastaviti raditi u manjem prostoru i prema potpuno drugačijem konceptu.

Vijest je potvrdio chef i ugostitelj Marin Medak, koji je najavio da bi novi prostor trebao početi s radom 1. listopada. Točnu adresu zasad ne želi otkriti jer gostima priprema iznenađenje.

Rougemarin će zadržati prepoznatljivo ime, ali će se njegov sadržaj i način rada promijeniti. Novi prostor neće biti zamišljen samo kao mjesto na koje se dolazi zbog obroka, već kao svojevrsno središte gastronomske kulture, događanja i edukacije.

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U središtu će biti hrana, edukacija i posebni događaji

Prema Medakovim najavama, uz samu ponudu hrane velik će naglasak biti stavljen na upoznavanje gostiju s jelima, namirnicama i gastronomijom općenito. Plan je organizirati različita događanja i gostima ponuditi iskustvo koje nadilazi klasičan odlazak u restoran.

Istodobno želi dodatno podići razinu hrane i usluge. Preseljenje u manji prostor tako ne predstavlja povlačenje Rougemarina sa zagrebačke gastronomske scene, nego početak novog razdoblja i drukčijeg pristupa ugostiteljstvu.

Iako detalji novog koncepta još nisu potpuno otkriveni, poznato je da će se više pozornosti posvetiti gastronomskim sadržajima, edukaciji i događanjima. Gosti će tako, uz kušanje hrane, moći doznati više o njezinoj pripremi, sastojcima i širem kulinarskom kontekstu.

Rougemarin Park radi do kraja rujna

Rougemarin Park u Folnegovićevoj nastavit će raditi tijekom ljeta i u rujnu, odnosno sve do preseljenja početkom listopada. Do zatvaranja sadašnje lokacije Medak planira organizirati i niz posebnih večera te tematskih druženja kojima želi obilježiti završetak važnog poglavlja u povijesti restorana.

U tom će se razdoblju posvetiti i organizaciji Palačinka Festa, projekta koji je pokrenuo prije dvije godine. Posjetitelji će tako do konačnog zatvaranja prostora u Folnegovićevoj još imati priliku doći u Rougemarin Park, dok će detalji oproštajnih događanja biti poznati naknadno.

Od malog kioska do poznatog zagrebačkog restorana

Rougemarin je tijekom 15 godina prošao velik put. Priča je počela kao mali kiosk s burgerima, a s vremenom se posao razvio u jedan od prepoznatljivijih restorana na zagrebačkoj gastronomskoj sceni.

Restoran je godinama privlačio goste ponudom hrane, opuštenom atmosferom i jelima zbog kojih su se mnogi redovito vraćali. Rougemarin je postupno prerastao svoje početke, a prostor u Folnegovićevoj postao je njegovo najprepoznatljivije mjesto.

Upravo zato vijest o odlasku s dugogodišnje lokacije označava veliku promjenu. Ipak, vlasnici ne zatvaraju brend niti odustaju od ugostiteljstva. Umjesto toga, žele iskustvo stečeno tijekom posljednjih 15 godina prenijeti u novi, intimniji prostor i prilagoditi ga drukčijoj gastronomskoj priči.

Bar&Ton nastavlja raditi bez promjena

Preseljenje Rougemarina neće utjecati na rad Medakova restorana Bar&Ton, koji se nalazi u sklopu Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Taj restoran nastavlja poslovati na istoj lokaciji i prema dosadašnjem konceptu.

Rougemarin Park u Folnegovićevoj, dakle, zatvara se nakon 15 godina, ali sam Rougemarin nastavlja živjeti na novoj, zasad tajnoj adresi u centru Zagreba. Više pojedinosti o lokaciji, programu i ponudi novog prostora trebalo bi biti poznato prije planiranog otvorenja 1. listopada.



