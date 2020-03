Nakon 5 g. bio je u krevetu s drugom: Evo što sam napravila

Premda će većina zadržati za sebe situacije u kojima su čuli onu groznu 'Nije do tebe, do mene je', neki ljudi odluče podijeliti i gorka iskustva iz ljubavnih veza. Tako je jedna djevojka na Reddit forumu napisala kako je nedavno dečka s kojim je pet godina bila u vezi našla s drugom djevojkom u krevetu.

Došla je, piše, jedno jutro k njemu da ga iznenadi s doručkom i s video igricom koju je znala da želi: a našla ga je kako gol spava 'sklupčan' s bivšom u naručju.

- Nisam htjela 'dizati frku' i samo sam tiho zatvorila vrata sobe. Doručak, igricu i svoj ključ od njegovog stana sam ostavila u kuhinji na vidljivom mjestu i tiho izašla - piše djevojka koja je, bez obzira na sve što je u tom trenutku vjerojatno osjećala, odreagirala 'hladno' i staloženo: otišla je, kaže, doma i prvo ga blokirala na svim društvenim mrežama, a onda nazvala svoje prijatelje i bliže članove obitelji i zamolila ih da naprave to isto.

- Rekla sam im samo da smo prekinuli, nisam govorila zašto, i zamolila ih da ga blokiraju - piše ona, a nakon toga je nazvala teleoperatera i promijenila broj mobitela: tako da je on više ni ne može dobiti. No ni na tome nije stala pa se pobrinula da nikako ne može doći do nje.

Bila je, kako piše, u situaciji da je mogla odmah otkazati unajmljeni stan što je i napravila, a već nekoliko tjedana kasnije našla je novi i zaposlila se u drugom gradu.

- Nisam mu dala šansu niti da pokuša objasniti (kao da uopće postoji 'objašnjenje'), da se pokuša ispričati ili opravdati - napisala je, a većina je na Redditu podržala ovakvu reakciju, i to uglavnom s riječima:

'Carice, svaka ti čast!'

- Mislim da ga je najviše moralo zaboljeti kad je našao igricu koju si ostavila - napisao je jedan korisnik, no drugi nisu imali ni toliko 'sluha' za to 'što je njega zaboljelo'.

- Biti čovjek znači moći se izdići iznad svega i u najbolnijoj situaciji i ostati barem naizgled 'cool' i svoj; a ti si to odradila bez greške - zaključio je jedan dečko.

