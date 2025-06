Nakon 50 godina u Koestlinu otišla u mirovinu: 'Kao da sam na godišnjem i brzo se vraćam'

Još nisam do kraja svjesna da sam u mirovini, imam osjećaj da je ovo godišnji odmor i da ću se kroz koji dan vratiti na posao, kaže uz smijeh Bjelovarčanka Grozdanka Medvedović (69), koja je prošlog tjedna odradila zadnji radni dan u odjelu nabave u tvornici keksa i vafla Koestlin d.d. i pozdravila se s kolegama koji su je iznenadili predivnim ispraćajem. Kaže kako nije od onih koji imaju problema s prihvaćanjem toga da su došle godine kad se pomalo prikrada starost, pa je to doživjela kao korak u novo razdoblje života.

Foto: Koestlin d.d.

Gospođa Grozdanka obilježila je punih 50 godina rada u Koestlinu i nakon te obljetnice otišla u mirovinu

- Moram priznati da su me kolege jako dirnuli. Nisam mislila da me baš toliko vole. Svašta se dogodi na poslu, pa i razmirice ponekad, ali očito je da sve ono lijepo što smo zajedno dijelili na kraju ipak prevlada. I ostat će mi u srcu zauvijek. To vrijeme koje sam provela s njima sigurno nikad neću zaboraviti i jako će mi nedostajati i posao i divni ljudi s kojima sam ga dijelila - kaže novopečena umirovljenica. Iako je u punu starosnu mirovinu mogla još prije desetak godina, kad bi s obzirom na godine i staž mogla steći status dugogodišnjeg umirovljenika (to je osoba koja je navršila 41 godinu staža i najmanje 60 godina starosti), kaže da se osjećala dobro i jednostavno se nije mogla navići na pomisao da bi odjednom ostala doma, bez obaveza.

- Imala sam sreću jer su me u Koestlinu trebali, nije bilo viška ljudi u našem odjelu. No, prije dvije godine ipak sam otišla u mirovinu i nastavila raditi na pola radnog vremena, sve do prošlog tjedna - priča sugovornica.

Foto: Koestlin d.d.

Kolege su Grozdanku ispratile s prigodnom tortom i buketom cvijeća te željom da ju u mirovini služi zdravlje

Grozdanka je, inače, u Koestlin došla raditi odmah nakon Srednje kemijske škole, pa je prvih 20 godina radila u laboratoriju, tako da se relativno lako snašla u nabavi. Ipak, sa smijehom dodaje kako nije uvijek sve išlo 'glatko'. Prisjeća se kako je jednom vlastitom greškom naručila 100, umjesto 10 kilograma arome vanilije i isprva je mislila da je propao svijet. No, na kraju se pokazalo da je ta aroma bila odlične kvalitete, pa se mogla trošiti dulje vrijeme i ispalo je skoro dobro što ju je naručila.

- Teško mi je reći što je presudilo oko toga da nastavim raditi punih 50 godina, vrijeme mi je jednostavno prohujalo. Osim toga, suprug je privatnik i prije nekoliko godina morao je otići u mirovinu, a kako su mirovine male, tako smo odlučili da je bolje da nastavim raditi dok mogu. I kako je vrijeme prolazilo, nekako mi je bilo sve teže donijeti odluku da idem u mirovinu - priča Grozdanka. I ne žali ni jednog dana, kaže.

- Uvijek sam imala ogromnu potporu supruga i zahvaljujući tome uspijevala sam kombinirati posao, brigu o obitelji i neka svoja sitna zadovoljstva, tako da mi nije žao što sam radila dulje - kaže. Stigla je čak biti i baka na koju su se djeca mogla osloniti kad je trebalo.

- Kad su unuci bili mali, snalazili smo se i nastojali uskočiti kad god ih je trebalo pokupiti u vrtiću, ili kasnije u školi. Unuk je sada završio četvrti razred gimnazije, a unuka je završila prvi razred gimnazije. Sad su to već ozbiljni mladi ljudi, ali još uvijek su jako vezani uz nas i često trebaju baku i djeda. Sigurna sam da će još dugo biti tako i jako se radujem tome – priča Grozdanka i kaže kako se ovih dana pomalo privikava na 'nerad'.

Foto: Koestlin d.d.

Nikad neću zaboraviti moj Koestlin i ljude s kojima sam radila, oni zauvijek ostaju u srcu, kaže nam Grozdanka

- Otkad ne idem na posao, suprug i ja ujutro imamo vremena za kavicu i razgovor u miru i baš nam je lijepo. On je kasnije otišao pokositi dvorište, a ja se bavim pripremom ručka, kako bi bio gotov na vrijeme da unuka može ručati prije odlaska u školu. Imam i dosta kućanskih obaveza, naravno, pa će vrijeme brzo proći. Nemamo nekih velikih planova oko moje mirovine, ali veselim se tome što ćemo sad imati malo više vremena za druženje s prijateljima ili neka sitna veselja - priča. Dodaje da bi umirovljenički život sigurno bio malo ljepši kad bi standard umirovljenika bio viši.

- Djeca su nas nedavno iznenadila za 50. godišnjicu braka, poklonili su nam vikend u Hotelu Katarina. Uživali smo suprug i ja i palo mi je na pamet kako bi baš bilo lijepo kad bismo si to i sami mogli češće priuštiti. Da se negdje malo maknemo, bar na dva, tri dana. No, nema veze, preživjet ćemo i bez toga nekako. Znate i sami kako umirovljenici kažu: Dok nas zdravlje služi, sve je dobro - zaključuje naša sugovornica.