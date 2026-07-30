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Nakon 'Bitke na Neretvi', Bata i Ljubiša spremali se za 'Sutjesku'

Piše Marijana Matković,
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Nakon 'Bitke na Neretvi', Bata i Ljubiša spremali se za 'Sutjesku'
Foto: Arhiva Večernjeg lista
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Nakon prikazivanja ‘Bitke na Neretvi’ na Pulskom filmskom festivalu 1970., Ljubiša Samardžić i Bata Živojinović uz vino su s Veljkom Bulajićem razgovarali o angažmanu u - ‘Sutjesci’

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Festival jugoslavenskog filma u Puli godinama je bio jedno od najzanimljivijih okupljanja ljudi iz svijeta filma, ne samo zbog zanimljivih premijera, nego i zbog toga što bi grad preplavili poznati umjetnici oko kojih je uvijek bilo dobrog druženja i zabave, posebno u restoranu hotela Riviera, nekoliko stotina metara od Arene, gdje je bio smješten veći dio filmaša. Tako je i 1970. godine Večernji list zabilježio druženja između i nakon projekcija, kad su se filmaši družili međusobno, ali i odlazili na kupanje na neku od poznatih plaža, gdje bi jedva došli do mora od obožavatelja.

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