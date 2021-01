Uz sve to, ubrojite i globalnu pandemiju u kojoj bi najbliži kontakt koji biste trebali uspostaviti s čovjekom trebao biti (u najmanju ruku) jedan metar, bit ćete se u nevolji, piše Olivia Jakiel za Your Tango. Prije pandemije, moj rekord izlaska bio je ... loš. Naravno, išla bih na tonove spojeva s dečkima s aplikacije za izlaske, frajerima koje bi mi namjestili kolege i slično. Ali nikad ništa nije trajalo dulje od nekoliko tjedana.

Iako je postojao jednogodišnji odnos s komičarom kojeg sam upoznala preko Tindera i koji je u konačnici 'prekinuo sa mnom' jer sam prestala voljeti njegove objave na Instagramu nakon što smo zajedno snimali MTV emisiju, ali do toga ćemo doći kasnije.

U svakom slučaju, budući da sam idealistična, romantična Riba kakva jesam, bila bih zgažena svaki put kad nešto s potencijalnim partnerom ne bi uspjelo. Naravno, to je bilo nakon što sam već maštala o tome kako će izgledati naša veza za 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana (svi to rade, zar ne?), Što definitivno nije pomoglo.

Svoju užasnu povijest zabavljanja s dečkima mogu pratiti sve od svojih tinejdžerskih dana.

Možda je to bila činjenica da sam početkom i do sredine 2000-ih bila opsjednuta tinejdžerskim sapunicama poput One Tree Hill-a i mislila da bi svaka veza trebala biti dramatična, bolna i puna uspona i padova.

Moj prvi dečko i ja hodali smo dvije i pol godine tijekom završne godine srednje škole i do polovice druge godine faksa. Loše je završilo i s nikim nisam bila sve dok nisam završila fakultet.

Moja prva ozbiljna veza nakon fakulteta bila je bolna. Nikad me nije nazivao svojom djevojkom pred drugim ljudima, prekinuo je sa mnom putem SMS-a, a jedini put kad je rekao 'Volim te' bilo je nakon gotovo godinu dana kad sam mu dala balzam za usne u baru između gutljaja margarite Cadillac.

Nekoliko godina kasnije, počela sam izlaziti sa stvarnim sociopatom koji je, nakon što smo prekinuli, više puta pokušao provaliti u moj stan kako bi mu 'vratila stvari', iako ja nisam imala ništa od njegovih stvari, a on je redovito nosio odjeću koju sam ja ostavljala kod njega nakon što smo se razdvojili.

U siječnju 2019. na Tinderu sam upoznala komičara za kojeg sam bila uvjerena da će biti zadnji. Oboje smo Poljaci, dijelimo opako mračni smisao za humor i ciničan pogled na život, čak smo i istodobno bili honorarci za istu publikaciju i očito smo bili na zajedničkim sastancima.

Mislila sam da je to sudbina.

Prekinuo je sa mnom dva dana prije Valentinova, doslovno nekoliko sati nakon što smo napravili planove za taj dan. U tekstu koji mi je poslao, rekao mi je da jedna od njegovih instruktorica ima osjećaje za njega. Tri mjeseca kasnije, razišli su se, a mi smo nastavili iznova, ponovno smo bili u vezi, sve do listopada, a kad sam se počela udaljavati od naše toksične veze, na kraju je prekinuo sa mnom jer nisam pratila njegove objave na Instagramu.

Sve te veze dovele su me do ovoga gdje sam danas.

Svog trenutnog dečka upoznala sam u siječnju prošle godine - upravo kad je korona krenula u SAD-u.

Upoznali smo se na aplikaciji za upoznavanje nekoliko dana nakon što sam godinu dana bila slobodna nakon što mi je suradnica moje najbolje prijateljice smjestila frajera iz njezinog benda. Momak je izvana zaključao mog psa u mojoj kupaonici, a ja sam svoje siroto štene morala izbaviti penjanjem kroz mali prozor kupaonice. Nakon toga samo sam željela biti sama do kraja života.

Nekoliko dana kasnije, odlučila sam isprobati Hinge, aplikaciju za upoznavanje u koju se zakleo moj najbolji prijatelj. Naišla sam na profil svog sadašnjeg dečka i zaintrigirala se. Bio je četiri godine mlađi od mene, izgledao je poput glavnog pjevača iz nekog dječačkog bendu i u svojoj biografiji napisao je kako voli kokice od maslaca.

Dan kasnije otišli smo na prvi spoj u moj omiljeni lokalni pub. Zakasnio je sat vremena, došao je u odijelu i rekao 'Ti si najljepša žena s kojom sam ikad bio na spoju.' Odmah sam zakolutala očima i pomislila u sebi: 'Zašto prolazim kroz ovo - opet?'

Šest sati kasnije izlazili smo na parkiralište 7-Eleven, držeći bocu bijelog vina i veliku vreću Flaming ’Hot Cheetos, čekajući da nas vozač taksija odvede natrag do moje kuće.

Otišli smo na vikend putovanje u Solvang u Kaliforniji na četvrti sastanak i dok smo izlazili iz Starbucksa u Santa Barbari, na telefonu sam dobila upozorenje: 'Prvi slučaj koronavirusa prijavljen u SAD-u.' Odmah sam znala da će se naš svijet promijeniti i pitala sam se kako će to utjecati na moju novu vezu.

Moj dečko je ekstrovert, a ja nisam.

Mi smo klasičan slučaj suprotnosti koje privlače.

Kad smo se upoznali, imao je bezbroj prijateljskih grupa i cijelo se vrijeme zabavljao. Bilo da je to nekoliko dana na snowboardingu, izlasci u klubove sa svojim kolegama ili ostajanje do 6 sati ujutro sa najboljim prijateljima, naizgled je bilo nemoguće 'zadržati ga unutra.'

S druge strane, ja sam 73-godišnjak zarobljen u tijelu starom 30 godina. Zadovoljavam se odlaskom iz kuće radi obavljanja poslova jednom tjedno. Volim se družiti na kauču sa svojim psom i dobrom knjigom, a u osnovi nosim samo trenirke.

Ukratko, stvorena sam za pandemiju. Moj dečko nije bio. No, kao i svaki par u pandemiji, ubrzo smo se prilagodili novoj normalnoj situaciji.

Iskreno, bila sam prestravljen da bi nova veza na početku pandemije bila previše, a moj novi momak ne bi ni pokušao odustati od nje na prvi znak sukoba kao i svi moji bivši.

Mrzim griješiti u bilo čemu, ali srećom, pogriješila sam u vezi s tim.

Iako smo definitivno imali nekoliko sukoba tijekom tih prvih nekoliko mjeseci pandemije, to nas je također natjeralo da odredimo ono što je najvažnije u našem životu. Pandemija nas je natjerala na teže i ozbiljnije razgovore kojih možda inače ne bi bilo da nismo danima i tjednima zaključani u mojoj malenoj jednosobnoj kući.

Pandemija ne samo da me natjerala da se suočim s toliko stvari iz svoje prošlosti koje sam gurala pod tepih, već mi je dala odnos koji sam oduvijek željela.

Sve u svemu, pandemija je bila kaotičan vrtlog tragedije, neizvjesnosti, a ponekad i nade. Prisiljena sam ne samo ja, već i milijuni Amerikanaca, davati prioritet onome što je doista važno u životu.