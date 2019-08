Nakon kemoterapije skrivala se od svijeta: Nisam bila ista žena

Žena koja se u rujnu 2014. suočila s rakom dojke i prošla mastektomiju, Meryl Kern (63), progovorila je o sramu i osjećaju krivnje s kojima se borila zbog vaginalnih problema koji su bili posljedica mastektomije. Iako je mastektomija pomogla da pobijedi rak, ostavila joj je neke druge probleme.

- Patila sam zbog suhoće rodnice i bolova - kaže ta poslovna žena iz Los Angelesa, koja se malo prije tih problema udala za supruga Russella. Kaže kako je nakon mastektomije ušla u menopauzu, i otad je sve krenulo nizbrdo.

- Bila sam novopečena mlada, no to više nije bila ona ista žena koju je moj suprug oženio. Osjećala sam se krivom i manje vrijednom od žene kakva sam nekad bila - kaže Meryl. Srećom, bila je u rukama iskusnog onkologa koji joj je pomogao pronaći rješenje. No svjesna je da mnoge žene nisu u takvoj situaciji.

- Zamislite koliko je žena koje pate u tišini i nemaju pojma da rješenje njihovih problema postoji - kaže Meryl. To ju je potaknulo za pokretanje novog pothvata: Liftique Blush, neoperativnog tretmana za zid zdjelice koji uključuje sve probleme, od vaginalne suhoće do slabosti mjehura. Riječ je o novom proizvodu iz kolekcije Liftique koji je proizvela njezina omiljena tvrtka, u nastojanju da ženama različite dobi i profesija pomognu da se osjećaju i izgledaju što bolje.

Kompanija se prvotno fokusirala na lice i tijelo, koristeći radiofrekvenciju za tretmane pomlađivanja kože, koja pomaže u podizanju razine elastina i smanjuje bore i linije na koži. Ta ista tehnologija, s kojom je Meryl upoznao prijatelj, plastični kirurg dr. Robert Applebaum, sada se primjenjuje na intimnije područje.

No misija kompanije ostala je ista: pomoći ženama, posebno onima koje boluju od nekih bolesti ili imaju nisko samopoštovanje, da povrate samopouzdanje kad se radi o tabu temama kao što je suhoća vagine.

- Liftique Blush je toliko važan za mene jer ženama omogućava da se nose sa stigmom koja je povezana s vaginalnim problemima i inkontinencijom - pojasnila je Meryl. Dodala je kako je njen cilj poučiti žene, osigurati im sigurno mjesto na kojem mogu govoriti o tome što ih muči i dobiti tretman kakav im je potreban.

- Želim da žene prigrle svoju vaginu. Slušale smo toliko puta o problemu erektilne disfunkcije, ali kad netko spomene vaginalne probleme, smrznemo se. Ne mogu govoriti u ime svih žena, ali znam koliku sam krivnju i sram osjećala zbog vaginalne atrofije i toga što je 'curilo' kad bih se nasmijala. To je bila sramota za mene - kaže Meryl. Dodaje kako je ranije bila seksi mašina, što se danas promijenilo, a ne treba biti tako jer imamo tehnologiju i nove uređaje koju mogu pomoći u rješavanju problema, tako da nije potrebna operacija.

- Moj je rak bio pozitivan na estrogen, pa je bilo obavezno da uzimam blokator estrogena, kako bih spriječila da se bolest vrati. Mogu reći da to doslovno ostavlja pustoš na ženinom tijelu. Zbog veze između estrogena i raka dojke, u pitanju su i ljepota i seksualnost žene. Meryl kaže kako je cijelo vrijeme dok se borila s rakom vodila računa da je lijepo našminkana i da ima periku kad bi išla na terapiju. Također, lijepo bi se odjenula i obula cipele s visokom petom, jer se tako osjećala bolje, što je omogućavalo da ima osjećaj kontrole nad nečim dok joj se događaju stvari koje ne može kontrolirati.

- Kad sam završila s kemoterapijom i zračenjem izgledala sam dosta loše, pa sam se skrivala od svijeta. No to možete samo neko vrijeme. Vjerujem da kad se pogledamo u ogledalo, ako nam se sviđa ono što vidimo to i pokazujemo svijetu, priča Meryl. Dodaje kako ljudi misle da će se, kad završi kemoterapija, sve vratiti u normalu, što je daleko od istine.

- Kod mene su već četiri godine prošle, a još uvijek se ne osjećam kao prije - kaže. To je osjećaj zbog kojega je poželjela pomoći ženama koje su u sličnoj situaciji i to ju je potaklo da osnuje Liftique. Tvrtku sada čini i tim uroginekologa i plastičnih kirurga, koji nastoje pomoći ženama koje se bore s posljedicama kemoterapije i problemima intimnog područja.

Kako za mnoge oboljele od raka hormonalna terapija za pomlađivanje kože nije rješenje, Meryl je nastojala pronaći neoperativni tretman, jer je sama prošla pet operacija plastične rekonstrukcije nakon mastektomije i vjeruje da je ženama nakon takvog iskustva dosta operacija. Za Daily Mail Meryl dodaje kako cilj Liftique linije koju potpisuje nije da žene izgledaju 20 godina mlađe, nego da se osjećaju i izgledaju bolje, kako bi imale više samopouzdanja.