Nakon što je izgubila 54 kile, Britanka postala model godine

Bonnie Stainer okrunjena je titulom britanskog Glamur modela godine nakon što je izgubila polovicu svoje težine.

Da joj je netko to rekao prije četiri godine vjerojatno bi se gorko nasmijala. Bonnie je tada težila 105 kilograma. No unatoč tome što radi i što je samohrana majka dvije djevojčice od četiri i pet godina, 35-godišnja Bonnie iz Sjevernog Devona, našla je vremena da vježba šest dana u tjednu i jede zdravo.

Smršavjela je 54 kilograma. Trenutno ima 57 kilograma.

Razmišljala je da prekine karijeru DJ-a jer se više nije osjećala sigurnom u sebe, bilo joj je neugodno stati na stage pa je odlučila promijeniti to. Danas radi više nego ikad, a počela je raditi i kao model.

Ovoga tjedna zamolili su je da radi kao DJ na dodjeli UK Glamour nagrada, a bila je i nominirana u njihovoj kategoriji modela samo nije htjela reći nikome jer nije vjerovala da bi ikada bila i blizu pobjede, piše DevonLive.

- Nisam bila pretila do trudnoće s prvim djetetom. Jela sam doslovno sve što nisam trebala, u čemu sam tada uživala, ali tako sam nakupila kilograme. Nakon poroda pokušala sam smršavjeti no u sljedećih šest mjeseci ostala sam trudna s drugom kćeri i sve sam to ponovila - ispričala je.

Bila sam DJ nekoliko godina ali izgubila sam samopouzdanje i skoro sam to odbacila i otišla raditi u supermarket. Trebala mi je dodatna motivacija pa sam odlučila prikupljati novac za istraživanje karcinoma kada sam se prijavila za londonski maraton 2017. Tada sam već bila smršavjela na 76 kilograma i samo sam nastavila vježbati i jesti zdravo - otkrila je Bonnie.

Ističe da nema neku posebnu tajnu već da je sve stvar dobrog razmišljanja i stava, zajedno s rutinom, vježbom, dobrom prehranom i puno vode.

- Radim šest dana u tjednu i pokušavam se odmoriti jedan dan, ali i dalje sam aktivna jer trčim za djecom. Ponekad se dignem u šest ujutro i radim vježbe na cross traineru noseći 27 kila na sebi. Ljudima se to čini puno, ali zapravo sam puno više nosila dok sam bila pretila. Također idem u teretanu, trčim i imam dva konja pa uživam u jahanju. Moji su se ciljevi promijenili i sad samo želim nastaviti svoju karijeru DJ-a i modeling. Srećom, to ide jedno s drugim - ispričala je Bonnie i dodala da nitko nije više od nje bio šokiran krunom modela godine.

