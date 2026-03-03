Nalazi se i tamo gdje ga nikako ne očekujete: Pametni koraci do manjeg unosa šećera

Iako se ta količina čini malom, problem je u tome što se šećer danas nalazi u brojnim namirnicama, čak i onima u kojima ga ne bismo očekivali.

Koliko je zapravo 25 grama šećera? Za lakšu predodžbu, ta količina odgovara otprilike jednoj punoj jušnoj žlici šećera ili četiri do pet kockica, pri čemu jedna kockica sadrži između pet i sedam grama. To znači da bismo već s jednom jedinom žlicom mogli unijeti cijelu preporučenu dnevnu količinu šećera.

Gdje se šećer 'skriva'?

Voće da, ali sok ne

Prirodni šećeri u voću nisu problematični kao tzv. slobodni (dodani) šećeri. Međutim, kada cijedimo voće i pijemo sok, šećer se brže apsorbira, a često unesemo i veću količinu jer se sok radi od više komada voća. Zbog toga je bolje pojesti cijeli plod nego popiti čašu soka.

Slatki doručak

U mnogim zemljama doručak je prepun šećera: žitarice, čokoladni namazi, džemovi. Umjesto toga, preporučuje se umjereno zaslađivanje kave ili čaja, obični jogurt bez dodanog šećera te slane i nutritivno bogate namirnice poput jaja i povrća.

Umaci i gotova hrana

Ketchup, gotovi umaci, pa čak i smrznute pizze često sadrže velike količine šećera. Šećer se dodaje kako bi se ublažila kiselost (primjerice kod rajčice) ili poboljšao okus. Najzdravija opcija je pripremati umake kod kuće i čitati deklaracije proizvoda.

Biljna mlijeka nisu uvijek bez šećera

Napici od badema, soje ili zobi često sadrže dodane šećere. U jednoj čaši može se nalaziti i do 20 grama šećera, gotovo cijela dnevna preporuka.

Energetska pića

Dok klasična gazirana pića već sadrže velike količine šećera, energetska pića idu i korak dalje. Jedna limenka može sadržavati i do 50 grama šećera, dvostruko više od preporučenog dnevnog unosa.

Slani proizvodi sadrže šećer

Slani keksi, industrijski kruh, gotovi preljevi za salatu (uključujući balzamični ocat), svi oni mogu sadržavati dodani šećer. Izgled može zavarati, zato je važno čitati sastav proizvoda.

Med, sirupi i slični zaslađivači često se doživljavaju kao zdravija alternativa. Ipak, med se sastoji od oko 85 % šećera. Iako može imati određene nutritivne prednosti, i dalje ga treba konzumirati umjereno.

Kada je riječ o jogurtu, sladoledu i čokoladi, važno je obratiti pažnju na njihov sastav. Niskomasni jogurti često sadrže više šećera jer se njime nadoknađuje okus i tekstura izgubljena uklanjanjem masti. Sladoled, iako omiljena poslastica, u samo jednoj porciji može sadržavati više od 20 grama šećera, što je gotovo cijela preporučena dnevna količina. S druge strane, tamna čokolada sa 70 posto kakaa sadrži znatno manje šećera, oko pet grama po porciji, pa je bolji izbor za one koji paze na unos šećera.

Kako smanjiti unos šećera?

Birajte cijelo voće umjesto sokova.

Smanjite zaslađivanje napitaka.

Kuhajte kod kuće kad god možete.

Čitajte deklaracije i obratite pažnju na nazive poput glukoze, fruktoze, saharoze i sirupa.

Birajte tradicionalne pekare umjesto industrijskog kruha.

Slatkiše ostavite za posebne prilike.

Potpuno izbacivanje šećera za većinu ljudi nije realistično niti nužno. No svjesnost o tome koliko ga unosimo i gdje se sve nalazi prvi je korak prema zdravijoj prehrani.