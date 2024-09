Namin modni kutak četvrtkom: Muško odijelo za 850, ženska haljina od 290 dinara...

Muško odijelo po cijeni od 850 ili 950 dinara, eleganne ženske haljine od 290 do 520 i ženski kostimi po cijeni od 590 do 1200 dinara - ponuda je to konfekcije iz oglasa Name, objavljenog 14. rujna 1973. godine.

