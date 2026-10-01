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Namirnice bogate željezom: Evo što jesti ako vas muči anemija

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 2 min
Namirnice bogate željezom: Evo što jesti ako vas muči anemija
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Anemija je često povezana s nedostatkom željeza, a posebno je česta među ženama i djecom. Željezo je neophodno za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama koji prenosi kisik kroz tijelo. Prehrana bogata željezom može pomoći u poboljšanju razine željeza i ublažavanju simptoma poput umora, vrtoglavice i slabosti

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Anemija je često povezana s nedostatkom željeza, a posebno je česta među ženama i djecom. Željezo je neophodno za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama koji prenosi kisik kroz tijelo. Prehrana bogata željezom može pomoći u poboljšanju razine željeza i ublažavanju simptoma poput umora, vrtoglavice i slabosti.

Kod težih slučajeva anemije promjene prehrane ipak nisu dovoljne same po sebi te ih treba kombinirati s liječničkim savjetom i, ako su propisani, dodacima željeza.

POGLEDAJTE VIDEO: Simptomi anemije i nedostatka željeza

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Simptomi anemije i nedostatka željeza 02:22
Simptomi anemije i nedostatka željeza | Video: YouTube/HNK Rijeka

Zašto je željezo toliko važno?

Željezo ima ključnu ulogu u prijenosu kisika kroz organizam, proizvodnji energije i normalnom funkcioniranju imunološkog sustava.

Ako ga ne unosimo dovoljno, tijelo ne može proizvesti dovoljan broj zdravih crvenih krvnih stanica. Posljedica može biti anemija uzrokovana nedostatkom željeza.

Foto: dreamstime/ilustracija

Biljne namirnice bogate željezom

Željezo se može pronaći u brojnim namirnicama biljnog podrijetla. Njegova se apsorpcija može dodatno poboljšati ako se takva hrana kombinira s izvorima vitamina C.

Među preporučenim namirnicama su:

  • špinat
  • listovi amaranta
  • listovi cikle
  • leća
  • slanutak
  • crveni grah
  •  soja
  • jaggery, odnosno nerafinirani šećer od šećerne trske
  • datulje
  • grožđice
  • sjemenke bundeve
  • sezam
  • kikiriki

Dobar trik je uz ovakve obroke dodati limun, naranču ili amlu, poznatu i kao indijski ogrozd, jer vitamin C pomaže tijelu da bolje apsorbira željezo iz biljnih izvora.

Foto: 123RF

Željezo iz namirnica životinjskog podrijetla

Namirnice životinjskog podrijetla sadrže hem željezo, oblik željeza koji tijelo lakše apsorbira.

Među izvorima se izdvajaju:

- piletina
- puretina
- riba
- školjke i ostali morski plodovi
- jaja

Takve namirnice mogu biti posebno korisne osobama koje imaju izraženiji nedostatak željeza, no kod umjerene ili teške anemije potrebno je potražiti liječnički savjet.

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Voće i povrće koje pomaže apsorpciji željeza

Neko voće i povrće možda samo po sebi ne sadrži velike količine željeza, ali može pomoći tijelu da ga bolje iskoristi iz drugih namirnica.

Posebno su korisne namirnice bogate vitaminom C, među kojima su:

- naranče
- guava
- kivi
- amla
- bobičasto voće
- rajčice
- paprika

Primjerice, salatu od leće ili graha možete začiniti limunovim sokom, dok se uz obrok bogat željezom može pojesti naranča, kivi ili drugo voće bogato vitaminom C.

Foto: 123RF

Ovo nemojte kombinirati s obrokom bogatim željezom

Jednako je važno znati i da određena hrana i pića mogu otežati apsorpciju željeza ako se konzumiraju u isto vrijeme.

Među njima su:

  • čaj
  • kava
  • veće količine mlijeka i drugih mliječnih proizvoda
  • visoko prerađena hrana

Preporuka je čaj, kavu i veće količine mliječnih proizvoda konzumirati najmanje jedan do dva sata odvojeno od obroka bogatog željezom.

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Prehrana može igrati važnu ulogu u održavanju odgovarajuće razine željeza i hemoglobina, posebno ako se pravilno kombiniraju izvori željeza i vitamin C. Ipak, kod potvrđene anemije važno je utvrditi njezin uzrok jer nije svaka anemija posljedica nedostatka željeza, a ozbiljniji slučajevi zahtijevaju liječničko praćenje i odgovarajuću terapiju.

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