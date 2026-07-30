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GLOBALNI FENOMEN

Napokon u Hrvatskoj: Korejska šminka naglašava prirodnost

Piše Anamarija Dukši,
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Napokon u Hrvatskoj: Korejska šminka naglašava prirodnost
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Foto: PROMO
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Prvi brend koji stiže na hrvatsko tržište je Hince, korejski makeup brend poznat po minimalističkom dizajnu, prozračnim formulama i proizvodima koji naglašavaju prirodnu ljepotu umjesto da je prekrivaju

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Korejska kozmetika posljednjih je godina postala globalni fenomen zahvaljujući inovativnim formulama, kvalitetnim sastojcima i filozofiji koja naglasak stavlja na zdravu, njegovanu kožu i prirodnu ljepotu.

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Kozmetičarka Maja Vidošević govori o popularnosti trajnog makeupa | Video: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

Uz skincare, sve veću popularnost ima i korejski makeup, poznat po laganim teksturama, nježnim tonovima i efektu 'vaša koža, samo bolje'. Trendovi poput 'glass skin' izgleda i 'clean girl' estetike, koje su popularizirali TikTok i Instagram, sve su traženiji i među hrvatskim ljubiteljima ljepote.

Foto: PROMO

Upravo zato Divote Cosmetics, platforma specijalizirana za korejsku clean kozmetiku, prvi put širi svoju ponudu na makeup kategoriju.

Foto: PROMO

Prvi brend koji stiže na hrvatsko tržište je Hince, korejski makeup brend poznat po minimalističkom dizajnu, prozračnim formulama i proizvodima koji naglašavaju prirodnu ljepotu umjesto da je prekrivaju.

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U ponudi se nalaze proizvodi za usne, obraze i ten koji se lako prilagođavaju svakodnevnom, ali i intenzivnijem makeupu. Prvo predstavljanje Hincea bilo je u showroomu Fioru u Splitu.

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