Prvi brend koji stiže na hrvatsko tržište je Hince, korejski makeup brend poznat po minimalističkom dizajnu, prozračnim formulama i proizvodima koji naglašavaju prirodnu ljepotu umjesto da je prekrivaju
Napokon u Hrvatskoj: Korejska šminka naglašava prirodnost
Korejska kozmetika posljednjih je godina postala globalni fenomen zahvaljujući inovativnim formulama, kvalitetnim sastojcima i filozofiji koja naglasak stavlja na zdravu, njegovanu kožu i prirodnu ljepotu.
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Uz skincare, sve veću popularnost ima i korejski makeup, poznat po laganim teksturama, nježnim tonovima i efektu 'vaša koža, samo bolje'. Trendovi poput 'glass skin' izgleda i 'clean girl' estetike, koje su popularizirali TikTok i Instagram, sve su traženiji i među hrvatskim ljubiteljima ljepote.
Upravo zato Divote Cosmetics, platforma specijalizirana za korejsku clean kozmetiku, prvi put širi svoju ponudu na makeup kategoriju.
Prvi brend koji stiže na hrvatsko tržište je Hince, korejski makeup brend poznat po minimalističkom dizajnu, prozračnim formulama i proizvodima koji naglašavaju prirodnu ljepotu umjesto da je prekrivaju.
U ponudi se nalaze proizvodi za usne, obraze i ten koji se lako prilagođavaju svakodnevnom, ali i intenzivnijem makeupu. Prvo predstavljanje Hincea bilo je u showroomu Fioru u Splitu.
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