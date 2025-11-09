Napravila sam lažni Tinder profil da uhvatim dečka u prevari - Osvetila je bila hladna

Jedna je prevarena žena objavila priču o tome kako se osvetila svom nevjernom dečku i to na način koji mu, prema njezinim riječima, neće dopustiti da se ikad više pogleda u ogledalo na isti način.

Emmy Stove postala je viralna nakon što je ispričala kako je svom dečku, koji ju je varao, priredila lekciju koju neće zaboraviti. U objavi na društvenim mrežama otkrila je da je posumnjala u njegovu vjernost te odlučila djelovati bez da ga išta pita.

Umjesto da ga suoči s optužbama, Emmy je napravila lažni profil na Tinderu, istoj aplikaciji preko koje je on upoznavao druge žene. Na svoj je profil stavila fotografije druge djevojke kako ju ne bi prepoznao, a zatim mu je poslala poruku.

Nedugo nakon toga, dogovorili su izlazak. „Rekla sam mu da želim da se upoznamo", prisjetila se Emmy.

I doista, on se pojavio, ali ne i ona. Umjesto toga, Emmy mu je poslala poruku kao ta lažna osoba: „Vidjela sam te, ali sam otišla jer si mi ružan.“

No, to nije bio kraj njezine male psihološke igre. Kada se prevarant vratio kući, poražen i zbunjen, Emmy ga je dočekala i prekinula s njim. Rekla mu je kako ga više ne smatra privlačnim, ali nije otkrila da zna za njegovu prevaru ni da je upravo ona bila „druga djevojka“ s kojom se pokušao naći.

„Nadam se da će imati problema sa samopouzdanjem do kraja života“, napisala je u opisu videa.

Klip je objavila na svom TikTok profilu @emstove22, a ubrzo je postao viralan s više od 1,5 milijuna pregleda i 222 tisuće lajkova.

Ljudi su brzo pohvalili njezinu taktiku osvete, a mnogi su tvrdili da bi to trebala ponoviti. Jedna osoba je napisala: „Velika obožavateljica tvog rada.“

Druga je komentirala: „Izgubiti dvaput iste noći, to je neopisivo.“

Treća je dodala: „Gospođo, vi ste psihološki genij.“

Još jedan komentator je primijetio: „On o tome razmišlja i danas. Zapravo, njegova nova djevojka mora mu jednom tjedno govoriti da je lijep.“

Četvrta je poručila: „Pokušavao je igrati dame, a ti si igrala ŠAH.“

Peti je napisao: „Neću lagati, to je prilično solidan način da se to riješi.“

Netko je pak dodao: „Cura, ako ga ne catfishaš svake godine kao da je državni praznik, što radiš sa životom? Uhvati ga opet.“

Četiri znaka da vaš partner možda vara

Privatni istražitelj Aaron Bond iz agencije BondRees otkrio je četiri crvene zastavice koje mogu upućivati na prevaru:

1. Telefon je uvijek uz njega ili nju

U bliskim vezama normalno je dijeliti lozinke i povremeno koristiti partnerov mobitel. Ako vaš partner počne mijenjati lozinke, nositi telefon svuda sa sobom, čak i po kući ili postane defenzivan kad ga zamolite da ga pogledate, to može biti znak da nešto skriva. Ako pritom uvijek stavlja mobitel licem prema dolje, to je dodatna sumnja.

2. Počinje vam manje pričati o svom danu

Prevaranti često izbjegavaju razgovor jer osjećaju krivnju ili im to olakšava laganje. Ako partner iznenada prestane dijeliti detalje o svom danu ili se počne povlačiti, to može biti znak da nešto nije u redu.

3. Promjene u libidu

Promjene u seksualnom nagonu mogu imati razne uzroke, no mogu biti i pokazatelj nevjere. „Varalice često imaju manje seksa kod kuće jer to već rade drugdje“, kaže Bond. „No, ponekad se događa suprotno, zbog grižnje savjesti žele nadoknaditi osjećaj krivnje povećanim interesom. Možda će čak pokušati uvesti nove stvari u vaš seksualni život koje prije nisu spominjali.“

4. Postaje negativan prema vama

„Varalice znaju da ono što rade nije u redu, i to u njima stvara napetost i tjeskobu. Kako bi sami sebi opravdali prevaru, počinju tražiti mane u partneru. Odjednom im smeta što niste izveli psa ili niste pospremili posuđe, sitnice koje prije nisu bile važne postaju razlog za kritiku.“, piše The Sun.