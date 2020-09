Napravite finu domaću bučnicu

Najbolja bučnica je ona koja se radi od svježe tikve, a ne one iz zamrzivača. Isto tako, danas domaćice često kupe gotovo tijesto, ali nema do domaćega vučenog tijesta

<p>Tradicionalno bučnica se radi od starinske sorte tikve koja se sadi na seoskim domaćinstvima, a bere se prije no što ponarančasti. Točnije, dok je još mlada i zelena, a kad je njezina unutrašnjost meka i sočna.</p><p>Najbolja bučnica je ona koja se radi od svježe tikve, a ne one iz zamrzivača. Isto tako, danas domaćice često kupe gotovo tijesto, ali nema do domaćega vučenog tijesta. Za pravi doživljaj poželjno je nabaviti i domaćeg sira i vrhnja.</p><h2>Domaća bučnica</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Pomiješajte sastojke za tijesto i vodite računa da maslac bude rastopljen, ali ne vruć. Dodajte vrlo malo octa jer će se tijesto lakše razvlačiti. Nakon što ste ga dobro izmijesili, ostavite tijesto da se “odmara” najmanje pola sata. Pripremite na radnoj površini čisti pamučni stolnjak i po njemu pospite brašno. Tanko razvucite tijesto.</p><p>Za nadjev ogulite tikvu, izvadite koštice i naribajte. Posolite i ostavite da stoji barem 15 minuta pa ocijedite vodu. Pomiješajte tikvu sa svježim sirom i jajetom te, ako je potrebno, posolite prema želji. Nanesite nadjev cijelom dužinom uz jedan rub tijesta, širine oko deset i debljine oko centimetar.</p><p>Ostatak tijesta poškropite otopljenim maslacem. Zarolajte pomoću stolnjaka pa narežite rubom tanjura koji će stisnuti tijesto te nadjev neće iscuriti. Posložite bučnice u namašćeni cimplet (zemljanu posudu), obilno premažite kiselim vrhnjem i pecite oko 25 minuta na 200°C.</p>