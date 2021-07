Vrijeme je ljetnih zabava sa šarenim koktelima i sad kad opet možemo pozvati nekoliko prijatelja na druženje, treba imati na umu da bez dobro organiziranog bara nećete biti dobar domaćin, jer umjesto da uživate s gostima, stalno ćete tražiti pića i ukrase koje ste u proteklih godinu dana negdje pomaknuli. Zato, uzmite si vremena, pa ponovo organizirajte kućni bar, kako biste imali sve konce u rukama kad stignu gosti. Idemo redom:

Posložite pića kao 'na traci'

Napravite inventuru: Svatko ima onu jednu bocu viskija koju nije otvorio, ili mikser koji nije koristio godinama. Riješite se predmeta koje nikada ne koristite, da biste mogli unijeti svježe. Što zadržati?

Pogledajte neku stranicu s koktelima, na kojoj možete pronaći savjet kako da sa samo tri ili četiri boce vašeg omiljenog likera budete spremni napraviti više verzija koktela. Slažite ih tako da ih možete koristiti kao na traci. Naravno, prije nego gosti dođu, treba razmisliti i o njihovim ukusima te nadopuniti s nekom bocom za koju znate da će se većini svidjeti.

Pazite na stakleno posuđe i pribor. Ako nikada niste koristili bocu za prozračivanje crvenog vina, poklonite je nekome tko se miješanjem pića bavi profesionalno, kako biste dobili mjesta za shaker ili cjedilo.

Rasporedite potreban alat

Za funkcionalni kućni bar potreban vam je i alat: Ključ ili otvarač za boce, mućkalice za koktele, vadičep i drugi osnovni elementi. Dobro će doći i mala daska za rezanje te dobar nož. Neke od tih stvari možete držati u malim ladicama ispod pića, ili ih objesiti na vješalice na šipku koju možete postaviti iznad bara.

Slažite sve po zonama

Čak i ako niste profesionalni barmen, prijatelje možete impresionirati odgovarajućom opremom, ali i time da sve slažete po zonama. Likeri i pića trebaju biti zajedno, uz njih držite odgovarajuće shakere, otvarače za boce, a prešu za citruse i slično možete držati na posebnoj polici sa strane. U posebnoj zoni trebaju biti salvete, slamke i ukrasi.

Pazite da ima mjesta za protok gostiju

Nije svejedno ni to gdje ste postavili bar jer to će odrediti kakvu interakciju ćete imati s gostima. Ako ga stavite u kut, to neće biti efikasno jer se gosti oko bara ne mogu okupiti, a i teško ćete ih posluživati. Zgodno ga je postaviti na kuhinjskom otoku, oko kojeg se ljudi često okupljaju. Dobro rješenje je i samostalni ormarić na kotačima, koji možete postaviti gdje god vam odgovara. Svakako je važno da se oko njega može prolaziti.

Ako imate prostora te razmišljate i o posluživanju hrane, dobar je izbor organizacija u obliku slova 'L', jer omogućava miješanje pića, kao i to da se ljudi sami posluže hranom.