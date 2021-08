Iako je Italija mnogima sinonim za ukusnu hranu, ona krije bisere i u svijetu toplih napitaka.

Tako su mnogi poludjeli za Affogato kavom. Poslužuje se uz sladoled od vanilije i liker pa pruža pravo bogatstvo okusa koji se savršeno spajaju. Affogato na talijanskom znači “potopljen”, a naziv je nastao jer se klasični espresso ili jača crna kava te kuglica sladoleda od vanilije preliju likerom po želji.

Na kraju, ta kombinacija hladnog i toplog te kremastog i alkoholnog daje savršenu ledenu kavu koju mnogi žele popiti i guštati u njoj kao u nekom desertu. Iako to u pravilu nije desert nego ledena kava, neki ga tako nazivaju.

Za ovaj ukusni napitak trebaju vam kuglica do dvije sladoleda od vanilije, 60 mililitara espressa i liker. Mnogi tvrde kako je najbolji izbor likera onaj od badema. No možete iskušavati razne kombinacije i pronaći onaj koji vam najbolje odgovara. Uzmite čašu ili šalicu te u nju stavite sladoled. To prelijte duplim espressom i likerom. Nakon što ste to napravili, pričekajte nekoliko sekundi da se sastojci sjedine. Kad su se oni pomiješali, dekorirajte kavu šlagom ili preljevom od čokolade.

Ovaj napitak je idealan za ljeto, ali može se piti u bilo koje doba godine. Idealan je za one koji žele na brzinu napraviti nešto slatko, a posebno će oduševiti one kojima je bitna i estetika.