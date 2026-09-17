Napredni materijali mogli bi znatno poboljšati učinkovitost električnih motora

Električni motori pokreću sve, od automobila do kućanskih aparata. Istraživači financirani sredstvima EU-a razvijaju napredne materijale koji bi mogli povećati njihovu učinkovitost te ostvariti uštedu energije i resursa.

Električni motori gotovo su neprimjetni, a ključni su za funkcioniranje suvremenog života. Pokreću sve, od perilica rublja do tvorničke opreme. Promatrani pojedinačno, mnogi od njih već su vrlo učinkoviti. No s obzirom na njihovu brojnost, čak bi i mala poboljšanja mogla donijeti znatne uštede energije.

Kad je španjolska znanstvenica dr. María Teresa Pérez Prado shvatila koliko se električne energije u Europi troši na pogon električnih motora, ostala je zapanjena: procjenjuje se da su električni motori 2020. činili više od 50 % ukupne potrošnje električne energije u EU-u.

- Kad sam vidjela te brojke, bila sam potpuno zapanjena, izjavila je. To je otkriće postalo trajni izvor motivacije u njezinu radu.

Očekuje se da će se poboljšanjem učinkovitosti motora primjenom mjera za ekološki dizajn, odnosno pravila EU-a kojima se utvrđuju minimalni standardi energetske učinkovitosti koje proizvodi moraju ispunjavati kako bi se mogli prodavati u Uniji, do 2030. svake godine uštedjeti oko 106 TWh električne energije.

To otprilike odgovara godišnjoj potrošnji električne energije u Nizozemskoj te bi se time računi za energiju smanjili za oko 20 milijardi eura godišnje.

Pérez Prado vodi istraživanja u području naprednih legura i 3D ispisa metala na institutu za materijale IMDEA u Madridu u Španjolskoj.

U okviru istraživačke inicijative AM2SoftMag, koja se financirala sredstvima EU-a i završena je u veljači 2026., pomogla je u razvoju novih proizvodnih tehnika čijom bi primjenom električni motori sutrašnjice mogli postati znatno učinkovitiji.

Nova generacija materijala

Ta je potreba postala još hitnija nakon što je u srpnju 2026. donesen Akcijski plan za elektrifikaciju u EU-u, čiji je cilj ubrzati prelazak s fosilnih goriva na električnu energiju u Europi.

Međutim, elektrifikacija se ne svodi samo na proizvodnju veće količine električne energije. Ona podrazumijeva i njezino učinkovitije korištenje.

Stoga istraživači diljem Europe traže rješenja izvan područja konvencionalnog inženjerstva, okrećući se novom području poznatom kao napredni materijali.

Razvojem potpuno novih materijala s jedinstvenim svojstvima žele smanjiti gubitke energije i ovisnost o kritičnim sirovinama te učvrstiti vodeći položaj Europe u području tehnologije.

Među vodećim je istraživačima u tom području profesor Ralf Busch, koji vodi Katedru za metalne materijale na Sveučilištu Saarland u Njemačkoj i koordinirao je istraživanje u okviru projekta AM2SoftMag.

Busch ne nastoji postići tek postupna poboljšanja konvencionalnih materijala za izradu motora, već se godinama bavi nečim mnogo radikalnijim: potpuno drugačijom vrstom metala poznatom kao metalno staklo.

Za razliku od običnih metala, čiji se atomi pri hlađenju raspoređuju u pravilne kristalne strukture, metalna stakla pri skrućivanju poprimaju nepravilnu strukturu nalik staklu.

Ta naizgled mala razlika znatno mijenja njihovo ponašanje u električnom motoru.

- Kod metalnog stakla nema karakterističnih elemenata mikrostrukture, riječ je o tekućini koja se hlađenjem pretvara u strukturu bez prepreka, objasnio je Busch.

U svakom električnom motoru magnetska polja stalno mijenjaju smjer.

Foto: Jan Woitas/DPA

Konvencionalni magnetski materijali otporni su na te promjene, zbog čega se energija gubi u obliku topline.

U metalnim staklima magnetske se domene mnogo slobodnije pomiču, pa su i gubici energije manji. Čak bi i mala poboljšanja mogla imati velik učinak.

Ispis koji se činio neizvedivim

No izum legure bio je tek prva prepreka koju je trebalo svladati.

Istraživači su morali pronaći i način za izradu dijelova motora, a da pritom ne naruše upravo tu strukturu nalik staklu koja materijalu daje njegova iznimna svojstva.

Taj je zadatak pripao Pérez Prado i njezinim kolegama na institutu za materijale IMDEA.

Primjenom napredne aditivne proizvodnje na temelju lasera, poznatije kao 3D ispis metala, uspjeli su izraditi dijelove koji su zadržali neobičnu unutarnju strukturu materijala nalik staklu, pažljivo kontrolirajući način na koji se svaki mikroskopski sloj hladio nakon prolaska laserske zrake.

- Jedini način da se stvori takva nepravilna struktura jest hlađenje tekuće legure brzinom od oko milijun Celzijevih stupnjeva u sekundi, objasnila je Pérez Prado.

Za proces je bila potrebna iznimna preciznost: ako bi temperatura bila previsoka, materijal bi se kristalizirao i izgubio svojstva zbog kojih je uopće bio zanimljiv.

Taj tehnološki napredak privlači sve veću pozornost.

- Sada dobivamo sve više upita u vezi s tim materijalima od drugih akademskih istraživačkih timova iz Europe, rekla je.

Busch je bio jednako oduševljen.

- Ti su metali nalik staklu sada prvi put upotrijebljeni za izradu dijelova električnih motora. To je važan korak za početak primjene te tehnologija i izvan laboratorija, rekao je.

Od novih materijala do boljih motora

Osim razvoja i 3D ispisa materijala, trebalo je utvrditi mogu li te komponente znatno poboljšati učinkovitost električnog motora u stvarnim radnim uvjetima.

Matthias Nienhaus, profesor na Sveučilištu Saarland i inženjer specijaliziran za električne pogone i visokoučinkovite motore, vodio je rad u okviru projekta o primjeni novih materijala u konstrukciji motora.

- Ako ih uspijemo učiniti samo jedan posto učinkovitijima, uštedjet ćemo mnogo energije, izjavio je.

Istraživači se nadaju da će, u konačnici, u nekim primjenama biti moguće postići poboljšanja učinkovitosti do 5 %.

Koristi bi mogle biti mnogo veće od manjih računa za električnu energiju.

Učinkovitiji motori omogućili bi električnim vozilima, dronovima i alatima na baterije da prijeđu veće udaljenosti koristeći manje baterije.

Time bi se mogla smanjiti i potražnja za kritičnim sirovinama.

Neke buduće konstrukcije motora s naprednim mekim magnetskim materijalima mogle bi čak smanjiti ovisnost Europe o trajnim magnetima izrađenima od elemenata rijetkih zemalja, u čijoj globalnoj opskrbi trenutačno dominira Kina.

Od laboratorija do industrije

Rad je još u fazi temeljnog istraživanja, ali sve se više stvaraju uvjeti za njegovu daljnju primjenu.

Buschov tim razvio je nove legure metalnog stakla bez kobalta, čime se smanjuje ovisnost o još jednoj kritičnoj sirovini povezanoj s rizicima u opskrbi i problemima za okoliš.

Tim koji vodi Pérez Prado pokazao je da se te legure mogu proizvoditi primjenom 3D ispisa metala.

Nienhaus i njegovi kolege sada rade na optimizaciji cjelovitih električnih motora konstruiranih na temelju novih komponenti.

Ipak, još postoje određene prepreke.

Istraživači tek trebaju doraditi postupak 3D ispisa kako bi omogućili proizvodnju u industrijskim razmjerima i dodatno smanjili gubitke energije unutar gotovih komponenti.

- To se događa u istraživanju, rekao je Nienhaus. „Počnete tako da odgovorite na jedno pitanje, ali pritom se otvore nova pitanja.”

Ipak, smatra da su potencijalne koristi vrijedne truda:

- Mnogi uređaji danas rade na baterije. Poboljšanjem učinkovitosti električnih motora omogućuje se da ti uređaji rade dulje bez potrebe za većim baterijama, zaključuje.

Kako Europa ubrzava prijelaz prema sve elektrificiranijem gospodarstvu, ovakve inovacije pokazuju zašto napredni materijali brzo izlaze iz specijaliziranih laboratorija i zauzimaju sve važnije mjesto u europskoj industrijskoj politici.

Ponekad promjena tehnologija koje oblikuju naš svakodnevni život ne započinje novim strojem, već potpuno novim načinom razmišljanja o materijalima od kojih je izrađen.

Autor: Anthony King

Članak je izvorno objavljen u časopisu Horizon, posvećenom istraživanjima i inovacijama u EU-u.

Istraživanja navedena u ovom članku djelomično je financiralo Europsko vijeće za inovacije (EIC).

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