Uređaj je izgledao kao dvije šake teške po 200 grama, a mogao se ugraditi za samo 20 minuta, što je ključno kod pacijenata koji dožive infarkt
Naš kardiokirurg umjetno srce ugradio je za samo 20 minuta
Umjetno srce prvi put spasilo ljudski život, naslov je teksta u Večernjem listu na današnji dan 1977. godine, u kojem se donosi kratki razgovor s kardiokirurgom, prof. dr. Markom Turinom, koji je bio dio tima Univerzitetske kirurške klinike u Zürichu, koji je postigao taj uspjeh.
