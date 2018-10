Naš koktel majstor je osvojio 2. mjesto na svjetskom prvenstvu

Dušan Janjatović iz Požege osvojio je drugo mjesto na World Cocktail Championships 2018 u kategoriji Flaire – pravljenju koktela uz žongliranje barskim priborom i bocama.

Nastupio je za reprezentaciju Hrvatske u Tallinnu u Estoniji u konkurenciji 65 zemalja s aktualnim barmenskim prvakom Hrvatske Leom Bautovićem. Janjatović je ove godine spremao koktele žonglirajući bocama kao Super Mario, a inače je do sada šest puta bio prvak Hrvatske u svojoj disciplini.

- Lani sam u Kopenhagenu bio četvrti, a nastupio sam kao filmski i strip junak Green Hornet (Zeleni Stršljen). Ove godine sam se dobro jako pripremio i s temom Super Marija osvojio drugo mjesto iza Danila Oribe, trostrukog prvaka svijeta u flaire kategoriji s koktelom Golden Tallinn. Dakako, kako bi šou bio potpun i brkove sam pustio kako bih što više sličio Super Mariju. Ovo natjecanje zauzelo je posebno mjesto u mom srcu i ogroman je uspjeh biti 2. u svijetu u ovakvoj konkurenciji - rekao je Janjatović koji je nedavno u Linzu otvorio Die Cocktailbar.

Bilo je i ranije međunarodnih natjecanja s dobrim rezultatima. Na De Kuyper Barfightu 2016., natjecanju najvećeg proizvođača likera na svijetu u Nizozemskoj, osvojio je u timu s austrijskim prvakom Stefanom Hanederom svjetsko prvenstvo i 10.000 eura. No za uspjeh u Estoniji kaže da je kruna njegovog dosadašnjeg rada.

Dubrovčanin Leo Bautović natjecao se u kategorija Classic. U Tallinnu pripravio je koktel Obla, nazvan po rijeci iz njegova dubrovačkog kraja. Radi se o vrsnom koktel majstoru koji se bavi i slikarstvom te izlaže i prodaje svoje radove po galerijama.

- Koristio sam za svoj koktel i sastojke koji su povezani s Rijekom dubrovačkom odakle potječem, a to su bile višnje, koštice od marelice – od kojih se inače radi amaretto, te pire od jagoda. Radeći koktel uvijek nastojim povezati dobre okuse s pričom, a želja mi je bila promovirati u Estoniji rijeku Oblu i naš kraj. Iako sam u 15 godina bavljenja ovim poslom bio na međunarodnim prvenstvima, ovo mi je bio prvi nastup na World Cocktail Championshipsu, a pratilo ga je preko 600.000 ljudi samo na Facebooku uživo. Mislim da sam napravio sve dosta dobro po pravilima struke, no, istovremeno ovo nije bilo nimalo lako. Ogroman je to pritisak i vrlo jaka konkurencija, a pobijedila je natjecateljica iz Estonije. Sad je u studenom na redu novo natjecanja za prvaka Hrvatske, na Grand Gourmetu 2018 u Makarskoj gdje se nadam da ću zadržati titulu domaćeg prvaka - ispričao je Bautović, inače barmen u dubrovačkom caffe baru Brazil.