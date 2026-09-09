Naša influencerica psa odvela na uređivanje u Parizu: Cijena tretmana mnoge je šokirala

Odlazak u salon za pse tijekom vikenda u Parizu Ninu Skočak skupo je koštao - i to toliko da je račun za uređivanje njezine pudlice bio višestruko veći od onoga što inače plaća. Hrvatska influencerica odvela je svoju kraljevsku pudlu Žuži na kupanje i češljanje, a kada se tri sata kasnije vratila po nju, dočekao ju je račun od čak 240 eura.

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Pokretanje videa... 01:41 Video: 24sata/pixsell

Hrvatska influencerica Nina Skočak vikend je provela u Parizu u društvu svoje kraljevske pudle Žuži, no jedan sasvim običan odlazak u salon za pse pretvorio se u poprilično skup izlet. Svoje je iskustvo odlučila podijeliti s pratiteljima na TikToku, a cijena tretmana mnoge je iznenadila.

Skočak, koja inače živi i radi u Bruxellesu, ispričala je kako je tijekom boravka u Parizu u ulici u kojoj je odsjela slučajno ugledala salon za pse. Kako je Žuži, prema njezinim riječima, bila prilično prljava, odlučila je provjeriti mogu li je ondje primiti.

- Pitam mogu li primiti Žuži jer je stvarno bila prljava - ispričala je Nina.

U salonu su imali slobodan termin pa je svoju ljubimicu ostavila na kupanje i češljanje. Tri sata kasnije vratila se po nju i bila zadovoljna rezultatom, no onda je uslijedilo iznenađenje.

- Super izgleda, ali ja sam to platila 240 eura - otkrila je Skočak u videu. Cijena ju je posebno iznenadila jer je usporedila iznos s onime što za uređivanje Žuži inače izdvaja u Zagrebu i Bruxellesu.

- Mislim, dobro je ispala, ali 240 eura je stvarno puno. U Zagrebu plaćam oko 50 eura, u Bruxellesu maksimalno 150 sa šišanjem - rekla je.

Iako joj je cijena očito bila popriličan šok, situaciju je na kraju odlučila okrenuti na šalu.

- Ovo je najskuplja frizura koju sam platila u životu i to ne za mene nego za psa, ali ajde, isplatilo se valjda - zaključila je.

Pratitelji uspoređivali cijene

Njezina objava ubrzo je pokrenula raspravu među pratiteljima, koji su u komentarima počeli uspoređivati koliko oni plaćaju uređivanje svojih ljubimaca u različitim hrvatskim gradovima.

- Ja sam u Zadru platila 240 eura za kupanje i češljanje samojeda, skoro me srce strefilo - napisala je jedna korisnica.

Druga je otkrila da je istu uslugu u Zagrebu platila 60 eura, a u Rijeci 50 eura, dok je jedan pratitelj naveo kako u Osijeku kupanje i šišanje psa plaća 40 eura.