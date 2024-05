Naše istraživanje: Žene spavaju manje od muškaraca, a Slavonci od svih Hrvata spavaju najbolje

'Kvaliteta sna i navike spavanja građana' naziv je istraživanja koje je provela agencija Hendal u ožujku ove godine povodom predstavljanja proizvoda Dukat Laku noć. Prema rezultatima, 65 posto građana ima problema sa spavanjem ili usnivanjem. Čak 56 posto njih ocjenjuje kvalitetu sna osrednjom, 24 posto poprilično lošom, 8 posto izrazito lošom a samo 12 posto prilično dobrom. Što se tiče manifestiranja problema sa spavanjem, 31 posto se budi tijekom noći i ima problema sa ponovnim usnivanjem, a 30 posto se često budi tijekom noći.

Uzroci lošeg sna su 84 posto psihološke prirode, 43 posto fizički čimbenici u prostoru, 24 posto poremećena dnevna rutina, 24 posto lifestyle čimbenici i 22 posto problemi sa zdravljem. Najčešći problemi psihološke prirode su stres 56 posto i 53 posto brige te 26 posto nemogućnost opuštanja. Ispitanici se prije odlaska na spavanje najčešće opuštaju gledanjem TV-a 50 posto, 25 posto opuštanjem, 17 posto čitanjem, 17 posto slušanjem opuštajuće glazbe i 16 posto stvaranje opuštajućeg ugođaja.

beautiful girl sleeps in the bedroom. | Foto: 123RF

Kada dolazimo do pomoći koju građani uzimaju za bolje spavanje, 14 posto njih uzima prirodne pripravke, a 11 posto lijekove na recept i 10 posto OTC preparate. Također, 36 posto građana navodi menopauzu/andropauzu kao uzrok problema sa spavanjem.

Tko bolje spava u Hrvatskoj?

Zanimljivi rezultati su dobiveni i u demografskim kategorijama pa je tako istraživanje pokazalo da u Hrvatskoj bolje spavaju muškarci nego žene, građani od 18 do 24 godine u odnosu na građane starije od 25 godina, samci u odnosu na vjenčane/razvedene, građani bez djece u odnosu na one s djecom, učenici/studenti u odnosu na radno aktivne građane te građani Slavonije u odnosu na građane Like te Korduna i Banije.

U sklopu predstavljanja održala se i panel-rasprava 'Dobar san kao preduvjet dobrog zdravlja. A što kad sna nema?'. Na njoj su sudjelovale dr.sc. Jelena Šarić Jurić, dr.med., specijalist neurolog, subspecijalist epileptologije, ESRS somnolog – stručnjak u medicini spavanja, Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, Maja Vučić, prof. psihologije, Lara Spalldi Barišić, dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije i Sandra Krstev Barać, mag. nutricionizma.

Zagreb: Prezentacija rezultata istraživanja "Kvaliteta sna i navike spavanja građana" | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Ako problemi s usnivanjem i/ili spavanjem traju od jednog do tri mjeseca, tada govorimo o medicinskom problemu koji zahtjeva liječničku obradu. Nažalost, pacijenti liječničku pomoć vrlo često traže prekasno, kada su problemi sa spavanjem kronični te ih je samim time teže liječiti. Naime, tek manje od 5 posto pacijenata dolazi u ambulantu unutar nekoliko mjeseci od početaka tegoba sa spavanjem - rekla je dr.sc. Jelena Šarić Jurić.

Pomaže psihoterapija i umjerena večera

Psihologinja Maja Vučić ističe kako kognitivno bihevioralna terapija pokazuje izvrsne rezultate u liječenju problema sa spavanjem.

- Radi se o kombinaciji kognitivnih tehnika pomoću kojih mijenjamo način razmišljanja i tehnika pomoću kojih utječemo na promjenu ponašanja u svakodnevnom životu pa tako i prilikom odlaska na spavanje. U kombinaciji s vježbama opuštanja i disanja, vođenim fantazijama koje nam omogućavaju da otplovimo u neki drugi opuštajući svijet, uz čitanje knjige ili slušanje umirujućih zvučnih frekvencija moguće je značajno pridonijeti smanjenju problema sa spavanjem - dodala je Vučić.

Happy Young Couple Cuddling Together in the Bed Sleeping at Night. Beautiful Girl and Handsome Boy Sleeping Together, Sweetly Embracing Each other. Top Down Shot. | Foto: gorodenkoff

Kada je u pitanju hrana, nutricionistica Sandra Krstev Barać ističe kako za osobe koje imaju problem sa spavanjem pomoć može biti i pažljivo planiranje večernjeg obroka - da večera ne bude prekasno te da sadrži namirnice bogate aminokiselinom triptofan, iz koje nastaju serotonin i hormon spavanja melatonin. Važno je i da večera sadrži dovoljno kompleksnih ugljikohidrata iz primjerice kvinoje, amaranta, riže, integralnog kruha ili krekera i sl.

Upravo zbog toga što je spavanje neophodno za našu cjelokupnu dobrobit, Dukat je osmislio Dukat Laku noć - mliječni napitak obogaćen formulom NaturCalm koja sadrži prirodne biljne ekstrakte poput melise, lipe i esencijalne aminokiseline triptofan.Također, ovo je proizvod bez laktoze i s manje mliječne masti, a idealan je za sve ljude koji imaju problema sa spavanjem.