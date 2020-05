Naše personalizirane motore obožavaju Nijemci i Austrijanci

Već nekoliko godina iz radione CPR Custom Garage iz Vinkovaca u Austriju, Njemačku ali i druge europske zemlje odlaze jedinstveni motori nalik onima kakve gledamo u američkim filmovima.

Dizajnira ih trojac Ivan Vukoja (38), Tomislav Božić (39) i Domagoj Kunac (28) iz Vinkovaca koji su istinski zaljubljenici, ali i vrhunski poznavatelji “custom” motor scene koja se sve više širi i u Hrvatskoj. Tko god ima robusnijeg ljubimca na dva kotača, prije ili kasnije poželi da on izgleda posebno, drugačije, preinačen u ono što zrcali vlasnika, a tada dođe u Vinkovce.

- Radionu koju smo nazvali CPR Custom Garage otvorili smo prije četiri godine kum Tomislav i ja. Radili smo tada aute, ali ja sam oduvijek htio raditi motore. Imao sam ideje i zamisli, ali sam se bojao da ne bi prošle na našem tržištu. Podcjenjivao sam se. Onda sam kupio polovni motor Yamaha Dragstar 1100, prepravio ga za sebe onako kako sam želio i u roku od sedam dana dobio ponudu za kupnju - prisjeća se Ivan Vukoja.

Tada je odlučio da će raditi personalizirane motore. Idejni tvorac garaže, uz to, kaže i kako mašta o motorima otkako je bio klinac.

- Imao sam devet godina kada sam prvi puta uživo vidio Haley Davidsona. Do tada sam ga gledao samo u filmovima. Cijeli život sam ga želio. Sa 14 godina sam napisao pismo u Harley Davidson naivno priželjkivajući da mi pošalju neki motor. To se naravno nije dogodilo, ali sam nakon pet mjeseci dobio od njih paket. U njemu su bile pozlaćene značke, posteri, pismo zahvale. Sve to još i danas čuvam - smijući se kaže Vukoja koji je do sada promjenio desetak motora. Završio je školu za autolakirera i cijeli život mu se vrti oko motora.

I supruga i dva sina su “u tom filmu”. Često svi zajedno planiraju izrade motora, a klinci već imaju ideje za svoja dva koja će im tata napraviti. Svaki motor koji izađe iz CPR garaže ima jedno zajedničko obilježje - svi su crne mat boje.

- Volim pomalo agresivan stil, da ništa nije fancy. Volim kad na cesti stanem na pješačkom, a mama koja ide sa djecom boji se pogledati prema meni. No, naravno, izrađujemo i soft verzije. “Custom” scena je vani jako razvijena. Puno je ljudi koji žele baš takve motore i mogu su ih priuštiti. No, postoje i oni koji nemaju previše novca za to. Mi smo počeli tako što smo radili niskobudžetne motore. Ne moraš imati 40-50 tisuća eura da bi imao personaliziran motor. Mi smo ih izrađivali i za 10 tisuća, no tu zapravo nije bilo zarade. Nisam mislio da će ta custom scena zaživjeti i kod nas i da ću ikada pričati o skupim motorima. No, u našu su garažu počeli dolaziti ljudi koji imaju skupe igračke i žele skupe preinake. Prepoznali su da to možemo napraviti tako da više ne radimo niskobudžetne motore - kazuje Vukoja dodajući kako godišnje iz garaže izađe oko desetak motora i uglavnom su namjenjeni za Austriju i Njemačku. Nekoliko ih je otišlo u Dalmaciju i Zagreb gdje postoji još jedna “custom” radiona - samo su dvije u Hrvatskoj.

Mnogi poznati Hrvati voze njihove motore, a jedan od njih je i Aleksandar Stanković koji vozi Yamaga Dragstar 1100.

- Preinake se mogu raditi od svih motora, ali se najviše rade na Harleyu jer je popratna industrija njegovih dijelova jako velika. To je toliko postalo traženo da su sad čak i neke tvornice motora dale mogućnost da odaberete neke personalizirane detalje koji će imati samo vaš model. Mi smo otišli korak dalje pa jako puno dijelova za motore sami pravimo. Protivnik sam preinaka po principu kupiš dio, skineš stari, staviš novi. Volim stvari izraditi sam. To mi daje mogućnost da od motora koji je “chopper” napravim “cafe racera”, što su zapravo posve različiti modeli. Mi sami pravimo sjedala, tankove, blatobrane. U svom tom poslu angažirali smo i vinkovačke obrtnike koji nam izrađuju sve po našim idejama, kao, primjerice remenar koji nam presvlači u kožu sve što želimo - ističe Vukoja koji obično istovremeno radi na 5 ili 6 motora jer u tom poslu puno vremena ode na čekanje dijelova.

- Na motoru od 20 tisuća eura koji sada radimo ništa s ničim nema veze. S motora 2015. godište skinuli smo vilicu, stavili ju na bazu japanskog motora, pa izgleda oldschool. Ima najjače trkače komponente ovog stoljeća, zadnja felga ima doboš, a na njega smo namontirali najmodernije diskove, sat za brzinu koji kao da je iz drugog svjetskog rata, a radi se o najmodernijem modelu sata koji ima i senzor za svjetlo. Motor pak izgleda kao da je star 50 godina, a nema ključ za paljenje, nego se otključava preko bluetootha i aplikacije. Za jedan motor su nas zvali s Tajlanda da pitaju što smo to i kako promijenili - smije se Vukoja koji, da bi znao što neki vlasnik želi od svog motora, mora s njime proboraviti i po nekoliko dana.

Svaki njegov motor, kaže, ima ime, kojega napišu negdje na gume ili dio motora, a obavezan je i logo garaže. Posla imaju, ali i problema pa zbog toga dvoje da li će i u budućnosti raditi u Hrvatskoj jer je naša birokracija neumoljiva, skupa papirologija, uvoz, carina.

Dečki iz CPR Custom garaže znaju da su dobri, čak i odlični. Gdje god se pojave na izložbama izazovu puno pažnje. Da žive i rade vani na motorima bi mogli zarađivati jako veliki novac jer vani preinake motora sežu i do 100 tisuća eura.

- Još uvijek volimo što smo mali, kreativni, dosljedni sebi, ne želimo postati industrija. Voljeli bismo da su neke stvari drugačije ali, eto... - kaže kreativan vinkovački trojac dizajnera ekskluzivnih personaliziranih.

