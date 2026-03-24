Naši su se ljudi davne 1935. u Australiji teško borili za kruh

Prošle godine je pozvao me presvijetli bisup dr. Fox da obavim misiju kod naših Jugoslavena u Broken Hillu, u Australiji. Pozivu sam se odazvao i posjetio naše u Sidneyu, a zatim u Broken Hillu, gdje su naši uglavnom zaposleni na minama srebra i olova. Zatim je slijedio obilazak naših Jugoslavena iz Adelaide, Fremantle - Perth - Kalgoorlie - Bulder City, gdje ih se nalazi veliki broj na minama zlata i sjeći šume, piše misionar Milan Pavlinović u časopisu Svijet, u ožujku 1935. godine, nakon misije među građanima Kraljevine SHS koji su se nalazili u australskoj emigraciji, koju je obavio godinu ranije.