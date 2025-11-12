Naši umjetnici i dizajneri nude ukrase za Božić: Šalice se zlate, a vezeni vijenci su najtraženiji

'Pročešljali' smo Instagram u potrazi za domaćim kreativcima koji s posebnim zanosom kreiraju ukrase za nadolazeće blagdane. U galeriji otkrijte personalizirane kuglice, vijence od voska i šalice s pravim zlatom
LiLo handcrafts iz Splita radi adventske i božićne dekoracije te stvara personalizirane poklone.
Ovo su Raspjevani snjegovići, adventska dekoracija za stol, dužine 27 cm, s motivom snjegovića, a dekoracija ima i rasvjetu.
Santa's workshop nazvali su ovaj posebno bogat vijenac za stol.
Još jedna njihova adventska dekoracija za stol dužine 40 cm s motivom Badnje večeri.
Transformirati svoj dom ili poslovni prostor u blagdansku bajku možete uz Bubble it božićne kugle koje sadrže prekrasne blagdanske motive koji će svaki kutak tvog prostora ispuniti toplinom i božićnim ugođajem.
Lunita, hand made knitted wire & wall decor, ima originalnu ideju kao ukras za bor - motane zvjezdice i druge božićne ukrase.
Ovi ukrasi mogu biti savršeni personalizirani pokloni.
Djeca će biti oduševljena svojim imenom na boru.
Obiteljski bor može postati savršen poklon za neku obitelj, ako već ne darujete pojedinačno. Osmislio ga je studio Infiniity.01.
Originalni adventski vijenci iz poklon radnje AMK Gifts.
Ovo su i njihove personalizirane 'kuglice' za bor.
Plamensa studio - tko je rekao da Božić ne stane u jednu kutiju? Mali detalj, ali velika čarolija.
U Kahghi shopu stvaraju unikatne 3D drvene kuglice koje donosi čaroliju Božića u svaki kutak doma! Izrađene su od prirodnih materijala, precizne izrade i prepoznatljivog božićnog dizajna.
Unesi sjaj ove zime u svoj dom uz ovu ručno izrađenu pahuljicu od epoksidne smole. Svaka je unikatna -s prekrasnim glitter efektom koji se presijava na svjetlu.
Idealna kao ukras za bor, poklon ili dio blagdanske dekoracije. Dostupne su Kahghi shopu u više boja.
Milo rukotvorine vodi Samanta koja izrađuje personalizirani ručni vez po željama kupaca. Kaže, kada daruješ vez, poklanjaš uspomenu koja ne blijedi. 'Volim lisice i ježeve u pričama, pa jedna lisica sa svojim toplim šalom se smjestila na kuglicu za bor'.
Prošle godine ste me puno tražili ovakve vezove, piše na Instagramu
Mašna za kosu, sa detaljima božikovine i perlicama. Kuglice za bor na macu i veselog jelena.
Vijenci su nešto posebno. 'Iznenadili ste me interesom, stoga ih možete naručiti još tjedan dana', piše.
Još jedna kućica na vijencu, opet malo drugačija. I ove blagdane krasiti će još jedan dom.
Jedan vijenac za vrata u bež varijanti s veselim snjegovićem, za vesele blagdane.
U giftshopu Babička iz Trilja rade personalizirane božićne figure s imenom ili natpisom visine do 50 cm.
Advent u najnježnijem izdanju, keramičke kućice za svijeće - jednostavne, elegantne i savršene za stvaranje božićne atmosfere u domu. Zamijenite klasični adventski vijenac nečim posebnim i modernim, poručuju u Itea - personalizirani pokloni.
Kuglice koje se u Itei svake godine traže, konačno u ponudi.
Božićni mirisni voskići - ručno rađeni od prirodnog palminog voska, ovi mali komadići unose miris praznika u svaki dom - mirisi koji bude tople uspomene. Savršeni su za aroma lampe - tope se polako i ispunjavaju prostor blagim, toplim mirisom koji traje satima. Odlična idea za poklon.
Keramički ukrasi iz Itea-e kao zahvalnice ili za bor - uvijek dobar izbor.
Elegantan adventski vijenac - spoj svijeće i crvene satenske mašne za savršen blagdanski stol izrađuje Soy wax house. Kvalitetan je i ekološki prihvatljiv.
Još malo do adventske čarolije iz Soy wax house.
Soja svijeće u potpuno zimskom izdanju.
Neobični borići u svijećama u zimskom izdanju.
Klasična bijela boja, profinjene teksture i decentne satenske vrpce - ponekad su upravo sitni detalji ti koji stvaraju najljepšu atmosferu.
Unique By Nina - ovaj unikatni adventski vijenac unosi toplinu i čaroliju blagdana u svaki dom.
Kod Nine možete nabaviti i ukrase za božićno drvce. Izrada je po narudžbi.
Aurora Candles Osijek - svaka svijeća nosi priču, poručuju - za vjenčanja, krštenja i sve "ne znam šta bi kupio" prilike.
S mašnom ili bez, svakako će dati blagdanskom ugođaju toplinu.
Nekoliko ovih sobova je otišlo put Norveške, ostali čekaju da ih se udomi.
Zapalite svijeće, okupite svoje najdraže i dopustite da blagdani ispune dom svjetlom i ljubavlju, jer najljepši trenuci uvijek sjaje u toplini svijeća, poručuju iz Aurora Candles.
Preslatka kućica sa natpisom "HOME". Naručite svoju i pojačajte blagdanski feeling u svom domu.
Adventski vijenac - svijeća, zvijezda vašeg blagdanskog ugođaja.
Studio MyLo Pottery iz Samobora oduševio je sve božićnom kolekcijom šalica, sada i u M verziji.
Bez ručkice, ali s puno topline. Taman za cozy jutra i male rituale.
Iza svega stoji umjetnica Lorena. Šalice se mogu naručiti na web shopu.
OPG Novosel poznat po predivnim buketima od cvijeća koje sami uzgajaju, i za blagdane radi posebnu priču.
Adventski vijenac odlučili su saviti od suhe pšenice i anisa, ukrašeno satenskim mašnama.
Vijenac za vrata može biti originalan također, od suhih trava s upečatljivom vrpcom, smatraju u OPG Novosel.
Još jedan traženi adventski vijenac.
Handmade šalice by Gea Magia. Kreatorica Danijela Firšt izrađuje ih ručno, a inspirirane su prirodom. Ovo su čarobne božićne ručno izrađene šalice ukrašene zlatom.
Šalice za kuhano vino ili gin možete naći na web-trgovini Gea Magia. Točkice vijenca su nacrtane pravim zlatom.
Sezonu božićnih modela šalica je počela, a svatko bi treba imati ovakvu jednu za čaj.
