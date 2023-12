Nasilje na koncertu Stonesa je započelo zbog manjka zahoda

Koncert koji je The Rolling Stones organizirao 6. prosinca 1969. godine pretvorio se u kaos u kojem je poginulo četvero obožavatelja rock'n'rolla. Naime, održan je na trkalištu Altamont Speedway nedaleko od San Francisca, a bio je najavljivan kao "Woodstock zapada" i veliko finale svjetske turneje ovog benda. Poslije se govorilo da su na tom koncertu "umrle šezdesete" jer su kaos i krvoproliće na neki način natjerali "babyboomere" da prihvate stvarni svijet.

Foto: Mihaela Erceg

Ono što je trebalo biti rock 'n' roll slavlje za više od 300.000 gledatelja do kraja te večeri pretvorilo se u čisti horor jer su sudionici događaja bili većinom pijani i drogirani. Do incidenta je došlo jer su The Rolling Stonesi kao zaštitare angažirali članove zloglasne motociklističke skupine Hells Angels. Nije ni postavljeno dovoljno zahoda, zbog čega su se ljudi krenuli naguravati, što je rezultiralo tragičnim događajima. Također, bajkeri zaduženi za osiguranje bili su prilično agresivni, a bili su još brutalniji kad su shvatili da masa gura njihove motocikle.

Izašlo prvo izdanje Enciklopedije Britannice

Prvo izdanje Enciklopedije Britannica objavljeno je 6. prosinca 1768., a izlazila je od 1768. do 1771. i imala je tri sveska. To je sveobuhvatna enciklopedija nastala na engleskom jeziku.

Foto: Javno vlasništvo

Najnovije je 15. izdanje ove enciklopedije, koje izlazi od 1985. i sadrži 32 sveska. Zadnji put izdali su je 2002. godine i ima 65.000 članaka.

Prvi festival zabavne glazbe u Zagrebu

Na današnji dan, 6. prosinca 1954., bio je prvi Zagrebački festival zabavne glazbe pod nazivom "Izaberite najbolje plesne melodije".

Foto: Sinisa Hancic

Na temelju glasova publike za pobjedničku melodiju izabrana je "Ta tvoja ruka mala" skladatelja Ljube Kuntarića, koju je otpjevao Ivo Robić.