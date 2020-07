Natalija i Ira: 'Kod nas možete dobiti termin za egipatsku depilaciju bez naručivanja'

Ira Butorac i Natalija Novak, osnivačice su prvog hrvatskog walk-in salona za egipatsku depilaciju. Natalija je osim toga, osnivačica jantar brenda, šećerne paste koja se proizvodi u Zagrebu, a Ira je bila njena klijentica

<p>U samom centru Zagreba, u Vlaškoj 78 otvoren je salon za egipatsku depilaciju takozvani 'sugaring', a posebnost ovog salona je ta što je to prvi walk-in salon u Hrvatskoj i okolici, za depilaciju. Osnivačice<strong> </strong>salon 'Sugared by Jantar' <strong>Ira Butorac</strong> i <strong>Natalija Novak</strong> su time željele omogućiti fleksibilnost, svima onima koji žive užurbanim životom ili naprosto ne vole planirati unaprijed, ali vole biti njegovani. </p><p>- Ponekad je teško planirati unaprijed i zbog toga smo mislili na sve cure, žene, majke i kraljice (ali i muškarce naravno) koje žele tretman već danas. Dovoljno je samo doći i termin je tu za vas - kaže Ira.</p><p>No s obzirom na situaciju s koronavirusom Natalija i Ira bi ipak voljele kada bi se klijenti telefonski najavili kako se ne bi stvarala dodatna gužva u salonu.</p><p>Ira je nakon uspješne karijere menadžerice u beauty industriji odlučila mnoge riješiti briga koje su i nju samu mučile.</p><p><br/> - U 'Sugared by Jantar' želimo svim ženama i muškarcima omogućiti lako dostupnu, brzu i higijenski najučinkovitiju depilaciju. Trenutno imamo na raspolaganju šest prostorija u kojima klijente čekaju brze i spretne djelatnice – pa dolazak na red neće predstavljati nikakav problem. Iznenadan dejt, odlazak na more ranije nego očekivano, poziv na spa vikend ili ako ti dvanaestica zapne u Draškovićevoj i zakasniš na termin koji čekaš već dva tjedna, ne moraš ništa brinuti - govori nam Ira.</p><p>Iri i Nataliji su sigurnost, čistoća, higijena i dezinfekcija na prvom mjestu, a s rukavicama su radile i prije korone. Kako kažu, bez toga posao ne obavljaju.</p><p>Natalija je osnivačica Jantar brenda, a Ira je njena dugogodišnja zadovoljna klijentica.</p><p>- Iz iskustva klijentice uvijek me nerviralo što bi za termin trebala čekati dva do četiri tjedna, a tad kako sam radila ni sama ni sam znala kakvi su mi planovi bili. A Natalija je bila iskusna kozmetičarka, osnivačica Jantar brenda, šećerne paste koja je hrvatski organski proizvod. I tako gledajući koliko žena dolazi na egipatsku depilaciju rodila se i poslovna ideja - priča nam Ira.</p><p>Na cijeloj ideji intenzivno su radile dvije godine.</p><p>- Poslovni prostor smo počele tražiti krajem prošle godine. Kada smo sve našle i pripremile bile smo spremne za otvaranje. Međutim, tada nam se kao i svima ostalima dogodila korona. To nas je malo usporilo ali nas nije zaustavilo. Čim su nam to mjere dopustile, otvorile smo salon - rekle su Ira i Natalija.</p><p>Na idealnoj recepturi Jantar paste Natalija je radila preko godinu dana, kako kaže Ira nije izlazila iz kuće, samo je radila.</p><p>- Prije 10 godina sam krenula istraživati tehniku egipatske depilacije i nakon toga sam svaki dan, godinu dana, radila na idealnoj recepturi šećerne paste za profesionalnu upotrebu - kaže Natalija.</p><p>Postoji pet vrsta šećernih pasti. One su međusobno kompatibilne što znači da se sve mogu zajedno miješati. </p><p>- Naše kozmetičarke uvijek znaju kakvu će mješavinu napraviti kako bi dobile optimalan rezultat pri depilaciji - rekla je Natalija.</p><p>U salonu možete pronaći pastu classic, winter, summer, strong i pastu for men, koja je prilagođena muškoj koži i muškoj dlaci. Osim toga, nakon depilacije šećernom pastom možete se namazati smirujućim aloe vera gelom za umirivanje kože, a onda i losionom za sprečavanje urastanja dlačica - govore Ira i Natalija.</p><p>A ako ste mislili da samo žene dolaze na depilaciju, pogriješili ste.</p><p>- Kada nam muškarci dolaze na depilaciju, najčešće dolaze depilirati prsa i leđa, a često nam dolaze i prije tetoviranja, a to uključuje pripremu kože za tetovažu ili za održavanje tetovaže - ispričala nam je Natalija.</p><p>Osim što je za ovu depilaciju potrebna i posebna tehnika, sam proces depilacije je bezbolan, pogotovo na području ruku i nogu, dok je depilacija intimnog područja mrvicu bolnija. No razlika između obične depilacija i egipatske je ogromna. </p><p>- Razlika je prvo u tehnici. Znači, šećerna pasta se nanosi suprotno onome kako se nanosi vosak. Dlaka se čupa u smjeru rasta dlačica, što znači da, nakon toga dlaka neće urastati - objašnjava Natalija.</p><p>Jantar šećerna pasta, osim što je hrvatski proizvod koji se proizvodi u Zagrebu, s druge strane, potpuno je organska.</p><p>- Proizvod je u potpunosti organski, a ključni sastojci su šećer i limun. Posebna je receptura ali i tehnologija nanošenja. U potpunosti je nježna za kožu, a ono što ja mogu reći, iz iskustva klijentice, jer sam upravo i iz iskustva klijentice došla u ovaj poslovni pothvat, da sam se otkad koristim ovakvu vrstu depilacije, preporodila, a koža mi je puno ljepša i mekša - govori Ira.</p><p>Na tretman se preporučuje dolaziti jednom mjesečno, odnosno svaka 4 do 5 tjedna. No opet, to ovisi od osobe do osobe.</p><p>- Za razliku od depilacije voskom, šećerna pasta se ne zagrijava i lako se odvaja od kože, zbog toga ne skida njezin zaštitni sloj, pa je postupak uklanjanja dlačica manje neugodno i bolno iskustvo. Osim što uklanja dlačice, šećerna pasta ujedno radi blagi piling, pri čemu se uklanjaju stare i mrtve stanice kože, pa je koža nakon depilacije šećernom pastom glatka i nježna. Šećerna pasta istovremeno čisti, zaglađuje, hidratizira i regenerira kožu - objašnjava Natalija.</p><h2><span class="widgetWrap" entity="pagebreak"><x-inline entitykey="pagebreak"></x-inline></span></h2><h1>Veliki obožavatelj egipatske depilacije bila je i drevna Kleopatra</h1><p>Uklanjanje neželjenih dlačica upotrebom šećerne paste poznato je više od 2000 godina, a u drevnom Egiptu smatralo se da tijelo bez dlačica odražava mladost, ljepotu i čistoću. Poznato je da je i Kleopatra bila ovisnica o ovoj metodi uklanjanja dlačica.</p><p>U salonu trenutno imaju pet djelatnica koje su prošle njihovu jednomjesečnu edukaciju.</p><p>- Naši planovi za budućnost su definitivno proširenje kapaciteta, odnosno rad u punom kapacitetu. Trenutno ne radimo u punom kapacitetu. Postepeno zapošljavamo djelatnice, a trenutno smo i u potrazi za novim. Osim toga, dajemo i edukacije u trajanju od mjesec dana. Planiramo i franšizni koncept Sugared by Jantar salona za sve gradove u Hrvatskoj, ali i Europi te distribuciju i izvoz Jantar šećerne paste, svih pet vrsta - ispričale su nam Ira Butorac i Natalija Novak, osnivačice salona za egipatsku depilaciju.</p>