Nataša Mihaljčišin: Haljine od rijetkih ručno rađenih antiknih lanenih i pamučnih plahti

Art dizajnerica predstavila je u svom ateljeu u centru Zagreba kolekciju haljna s pričom, a napravljene su od ručno tkanog tekstila koji se danas rijetko može nabaviti

<p>To su antikni komadi tekstila koje sam našla preko mame i bake, kaže art dizajnerica Nataša Mihaljčišin koja je u svom ateljeu u centru Zagreba predstavila kolekciju "5 lakih komada" nastalu od starinskih plahti.</p><p>- Taj tekstil nekad se kod kuće čuvao kao najveća dragocjenost, žene su to generacijama nadoštikavale i ručno vezle To su radovi koji pripadaju nekoj starinskoj školi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Art nakit od drva</strong></p><p>Plahte i šliferi predavali su se s generacije na generaciju, a kaže da joj neke prijateljice i danas vele da im bake ne daju da prekrojavaju taj tekstil.</p><p>- Moj pristup je dekonstrukcija, to je uvijek bilo tako, pa ja time totalno rastavim ove plahte te od njih složim nešto potpuno novo i originalno, neponovljivo – ističe art dizajnerica.</p><p>Svaka plahta, ručno tkana od pamuka ili lana, komad je koji bismo danas mogli smatrati luksuznim, jer takvih stvari više gotovo da i nema, a ljudi bacaju plahte od baka i nešto slično što nađu na tavanima ili podrumima.</p><p>- Svaka od tih plahti ima karakteristične ručno rađene vezove i ukrase, a upravo to htjela bih oživjeti, kroz radionice i edukacije, kako ne bismo zaboravili svoju baštinu – kaže Nataša.</p><p>Dodaje kako joj je izgled oduvijek bio važan. Kako joj je bilo bitno što će odjenuti za maturalnu, odlučila si je sama napraviti haljinu.</p><p>- To je bila haljina od slavonskih ručnika. Riječ je o ručno tkanom pamuku, a bila je bogata čipkom, rupicama i raznim motivima. Kada sam u tome došla na maturalnu večer, bila sam prava senzacija - rekla je.</p>