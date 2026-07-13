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Natpis Hollywood je prvo bila reklama za stambeno naselje

Piše Marijana Matković,
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Natpis Hollywood je prvo bila reklama za stambeno naselje
Foto: Facebook
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Natpis je trebao stajati samo godinu i pol, a zatim biti uklonjen. U svoje vrijeme bio je pravo tehničko čudo, sa slovima visine 15 metara i tisućama žaruljica

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Kad netko spomene Hollywood, većina ljudi odmah pomisli na golema bijela slova koja se uzdižu iznad Los Angelesa, no malo tko zna da legendarni natpis ondje nije osvanuo zbog filmske industrije. Naime, 13. srpnja 1923. na brdu Mount Lee postavljen je natpis "HOLLYWOODLAND" kao reklamni projekt za novo stambeno naselje koje je investitor želio prodati imućnim kupcima.

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