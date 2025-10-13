Večernjakov reporter u ljeto 1975. zabilježio je natpise na kafićima, slastičarnicama i nekim radnjama na našoj obali. Sve je počelo sa zimmer frei i gasthaus
Natpisi na Jadranu: Dođite nam svi na baklavu von heute!
Vrludajući tijekom ljeta po jadranskoj obali, reporter Večernjeg lista začudio se kako po Dalmaciji i Istri ima previše natpisa na "stranim jezicima". Sve više i više. Toliko da se u jednom trenutku zapitao i gdje je.
