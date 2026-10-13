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Natpisi za turiste na Jadranu: Dođite na baklavu von heute!

Piše Ana Vukašinović,
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Natpisi za turiste na Jadranu: Dođite na baklavu von heute!
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Večernjakov reporter u ljeto 1975. zabilježio je natpise na kafićima, slastičarnicama i nekim radionicama na našoj obali, mahom na stranim jezicima, što mu je zasmetalo

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Vrludajući tijekom ljeta po Jadranu, ali i kontinentalnim krajevima, reporter Večernjeg lista sve se češće pitao gdje se zapravo nalazi. U velikoj fotopriči objavljenoj 13. listopada 1975. sarkastično je primijetio kako su obalu, ali i unutrašnjost zemlje, preplavili natpisi, reklame i objave na "stranim jezicima", toliko da domaći prostor ponekad djeluje kao da je izgubio vlastiti jezik.

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