Nakon što je na jednoj međunarodnoj trci osvojila prvo mjesto u ženskoj konkurenciji, natporučnica Marija Bortek u hodnji na 30 km s 11 kg opreme završila je peta ukupno
PREGAZILA KONKURENCIJU PLUS+
Natporučnica Marija Bortek: 'S 11 kg na leđima nadmašila sam čak i svoje muške kolege'
Čitanje članka: 6 min
Natporučnica Marija Bortek, pripadnica 43. hrvatskoga kontingenta u NATO-ovoj operaciji potpore miru KFOR, među najboljim je našim vojnicima u međunarodnim utrkama u kojima se testira njihova sprema.
