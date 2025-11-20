Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PREGAZILA KONKURENCIJU PLUS+

Natporučnica Marija Bortek: 'S 11 kg na leđima nadmašila sam čak i svoje muške kolege'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 6 min
Natporučnica Marija Bortek: 'S 11 kg na leđima nadmašila sam čak i svoje muške kolege'
Foto: MORH

Nakon što je na jednoj međunarodnoj trci osvojila prvo mjesto u ženskoj konkurenciji, natporučnica Marija Bortek u hodnji na 30 km s 11 kg opreme završila je peta ukupno

Natporučnica Marija Bortek, pripadnica 43. hrvatskoga kontingenta u NATO-ovoj operaciji potpore miru KFOR, među najboljim je našim vojnicima u međunarodnim utrkama u kojima se testira njihova sprema.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca

Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi skloniji su laganju, dok neki pak preziru laži i nastoje uvijek biti iskreni. Saznajte gdje se vaš znak nalazi na listi, a u komentarima nam recite slažete li se s ovim popisom
Znak Zodijaka otkriva vaš ljubavni jezik: Kako vi volite?
ŠTO JE ZA VAS LJUBAV?

Znak Zodijaka otkriva vaš ljubavni jezik: Kako vi volite?

Lav voli biti u centru pažnje, Ovan želi osobnog navijača, a Strijelac voli avanture i nekoga tko može pratiti njegov tempo. Ovo su samo neki od opisa ljubavnih želja horoskopskih znakova
Znakovi Zodijaka i hladnoća: Tko se pravi da je dobro iako se smrzava, a tko ne pušta dekicu
TKO 'CVOKOĆE', TKO NE

Znakovi Zodijaka i hladnoća: Tko se pravi da je dobro iako se smrzava, a tko ne pušta dekicu

Ako su Vodenjaci nespremni za hladno vrijeme, neće htjeti to priznati. Čak i ako se potpuno smrzavaju, pretvarat će se da su dobro. Suprotno tome su Ribe, koje će odgoditi sve i ostati 'ušuškane'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025