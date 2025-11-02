Naučite koja vrsta riže je za koje jelo da dobijete savršen obrok

SMEĐA RIŽA Riža od cjelovitog zrna s uklonjenom samo vanjskom ljuskom. Sloj mekinja ostaje, što joj daje više vlakana, žvakavu teksturu i orašasti okus. Bilo koja sorta riže može se preraditi kao smeđa riža (s uklonjenom samo ljuskom, a mekinje ostaju) ili kao bijela riža (s uklonjenim mekinjama). Koristi se kao i bijela riža. | Foto: Suzy Hazelwood/Pexels