Naučite koja vrsta riže je za koje jelo da dobijete savršen obrok

Riža je osnovna i vrlo raširena namirnica, ali nije sva riža ista. Duljina zrna, sadržaj škroba i obrada stvaraju vrlo različite teksture, okuse i upotrebu.Od pahuljaste riže dugog zrna do kremaste riže kratkog zrna, evo 12 glavnih vrsta riže i što svaku od njih čini jedinstvenom
Ako obožavate rižu, a jela vam ne ispadaju savršeno, možda koristite pogrešan tip riže. Vrsta je puno, a svaka ima svoje odlike. Pogledajte za koja jela se koristi koja vrsta riže.
Ako obožavate rižu, a jela vam ne ispadaju savršeno, možda koristite pogrešan tip riže. Vrsta je puno, a svaka ima svoje odlike. Pogledajte za koja jela se koristi koja vrsta riže. |
Foto:
Ako obožavate rižu, a jela vam ne ispadaju savršeno, možda koristite pogrešan tip riže. Vrsta je puno, a svaka ima svoje odlike. Pogledajte za koja jela se koristi koja vrsta riže.
RIŽA DUGOG ZRNA Dugozrnate sorte ostaju odvojene i pahuljaste kada se skuhaju. S neutralnim okusom i čvrstom teksturom, savršene su za pržena jela, rižine salate i rižin pilav. Možda ste čuli za "indica rižu", što se odnosi na podvrstu riže koja uključuje većinu dugozrnatih sorti.
| Foto: 123RF
RIŽA SREDNJEG ZRNA Ima blago ljepljivu teksturu kada se skuha. Postiže ravnotežu između suhe čvrstoće dugog zrna i kremaste teksture kratkog zrna. Ova duljina zrna izvrsna je za jela kojima je potrebna i struktura i mekoća. Idealna je za pripremu rižota, punjenog povrća te raznih slastica od riže.
| Foto: 123RF
RIŽA KRATKOG ZRNA Kad se skuha tekstura joj je mekana i ljepljiva zahvaljujući visokom udjelu amilopektinskog škroba. Zrna prianjaju jedno uz drugo, stvarajući teksturu sličnu ljepilu. Kratkozrna bijela riža koristi se u sushiju, poke zdjelama i pudingu od riže, posebno u azijskoj kuhinji.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
JASMIN RIŽA Aromatična riža dugog zrna iz Tajlanda. Ima nježan miris i blago ljepljivu teksturu. Njena jača aroma čini je popularnim izborom za mnoga azijska jela od riže, često u kombinaciji s kokosom.
BASMATI RIŽA Još jedna aromatična sorta dugog zrna, poznata po svom orašastom okusu i pahuljastoj teksturi. Smeđa basmati riža zadržava sloj mekinja radi više vlakana, dok se bijela basmelje kako bi se uklonio sloj mekinja. Idealna je za curry i biryan (tradicionalno indijsko jelo u kojem su glavni sastojci riža i začini te meso, riba, jaja ili povrće).
| Foto: 123RF
ARBORIO RIŽA Kratkozrnata sorta koja se koristi u rižotu. Njena karakteristična bijela točka u sredini pomaže joj da apsorbira tekućinu dok istovremeno oslobađa škrob, stvarajući kremastu teksturu. Zrna koriste tekućinu, a ostaju lagana za žvakanje.
| Foto: 123RF
BOMBA RIŽA Premium sorta riža okruglog zrna porijeklom iz Španjolske. Koristi se za paellu jer ima sposobnost upiti velike količine tekućine bez da postane kašasta, što je čini izvrsnom za jela gdje zrna trebaju ostati odvojena, ali i dalje puna okusa.
| Foto: Sajema
LJEPLJIVA RIŽA Glutinozna riža gotovo da nema amiloznog škroba. Kuhana zrna postaju izuzetno ljepljiva, s teksturom nalik ljepilu. Uobičajena je u kineskoj kuhinji i desertima diljem Azije.
PARBOILED RIŽA Djelomično se kuha u vanjskoj ljusci prije mljevenja. Tim se postupkom hranjive tvari uvlače u zrno i stvara se čvršća tekstura nakon kuhanja. Ovakva riža je manje ljepljiva i dobro se drži u jelima od riže kojima je potrebna struktura, primjerice rizi bizi ili salate.
SMEĐA RIŽA Riža od cjelovitog zrna s uklonjenom samo vanjskom ljuskom. Sloj mekinja ostaje, što joj daje više vlakana, žvakavu teksturu i orašasti okus. Bilo koja sorta riže može se preraditi kao smeđa riža (s uklonjenom samo ljuskom, a mekinje ostaju) ili kao bijela riža (s uklonjenim mekinjama). Koristi se kao i bijela riža.
| Foto: Suzy Hazelwood/Pexels
CRNA RIŽA Poznata je i kao zabranjena riža jer je u drevnoj Kini bila rezervirana isključivo za carsku obitelj i plemstvo, te je bila zabranjena puku. Ima blago žvakast zalogaj i orašasti okus. Sadrži puno antioksidansa te je zdravija zamjena za bijelu rižu.
| Foto: Shutterstock
CRVENA RIŽA Boju dobiva u procesu fermentacije te ima nešto jaču aromu. Dodaje jelima i hranjivu vrijednost i vizualnu privlačnost. Konzumacija može pridonijeti smanjenju razine LDL kolesterola i ojačati zdravlje kardiovaskularnog sustava.