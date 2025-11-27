Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OD HRANE DO STRESA

Navike koje će i najpohotnijim parovima ubiti želju za seksom

Zdrav seksualni život ne ovisi samo o libidu, želji i emocionalnoj povezanosti, nego i o svakodnevnim navikama koje često uzimamo zdravo za gotovo
Portrait of couple sleeping in the bed
Hrana koju jedemo, način života, razina stresa i odnos prema vlastitom tijelu mogu snažno utjecati na libido, performanse i opće zadovoljstvo seksualnim životom. U nastavku donosimo pregled najčešćih navika koje mogu narušiti seksualnu želju i kvalitetu intimnih odnosa i što možete učiniti kako biste ih promijenili. | Foto: Vadym Drobot
1/14
Hrana koju jedemo, način života, razina stresa i odnos prema vlastitom tijelu mogu snažno utjecati na libido, performanse i opće zadovoljstvo seksualnim životom. U nastavku donosimo pregled najčešćih navika koje mogu narušiti seksualnu želju i kvalitetu intimnih odnosa i što možete učiniti kako biste ih promijenili. | Foto: Vadym Drobot
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025