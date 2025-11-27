Navike koje će i najpohotnijim parovima ubiti želju za seksom

Zdrav seksualni život ne ovisi samo o libidu, želji i emocionalnoj povezanosti, nego i o svakodnevnim navikama koje često uzimamo zdravo za gotovo
Hrana koju jedemo, način života, razina stresa i odnos prema vlastitom tijelu mogu snažno utjecati na libido, performanse i opće zadovoljstvo seksualnim životom. U nastavku donosimo pregled najčešćih navika koje mogu narušiti seksualnu želju i kvalitetu intimnih odnosa i što možete učiniti kako biste ih promijenili.
| Foto: Vadym Drobot
Foto: Vadym Drobot
| Foto: Vadym Drobot
1. PRETJERANO UŽIVANJE U NEZDRAVOJ HRANI
Ako često posežete za prerađenom, masnom i slatkom hranom, u tijelo unosite rafinirane ugljikohidrate, jednostavne šećere te zasićene i transmasne kiseline. Takva prehrana smanjuje cirkulaciju, što može negativno utjecati na seksualne performanse. Umjesto toga birajte obilje voća, povrća i biljnih proteina poput orašastih plodova, graha i tofua. Kao dodatni bonus, zdravija prehrana donosi više energije za seks.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. PREVIŠE SOLI U PREHRANI
Redovito konzumiranje slane hrane povećava rizik od visokog tlaka, što može smanjiti libido. Izbjegavajte gotove, zapakirane obroke koji često skrivaju velike količine natrija i pazite koliko soli dodajete tijekom kuhanja. Okus pojačajte začinskim biljkama i aromatičnim začinima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. PREKOMJERNI STRES
Dugotrajna izloženost stresu iscrpljuje organizam i snižava želju za seksom. Kada tijelo stalno otpušta stresne hormone, to narušava opću ravnotežu i emocionalno blagostanje. Pokušajte prepoznati izvore stresa i pronaći načine kako ih ublažiti – šetnja u prirodi, joga ili vrijeme provedeno uz omiljenu komediju mogu biti odličan početak.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. PRESKAKANJE PREDIGRE
Znanstvena istraživanja potvrđuju: predigra poboljšava seksualno iskustvo. U jednoj studiji na gotovo 8.700 sudionika, i žene i muškarci izjavili su da je seks trajao dulje kada su uključili više oblika stimulacije prije odnosa – osobito oralni seks i masturbaciju.
| Foto: Igor Mojzes
5. PREZAPOSLENOST I MANJAK VREMENA
Kad obaveze preuzmu kontrolu, seksualni život često padne na dno popisa prioriteta. Intimnost je važan dio veze, stoga je ponekad korisno unaprijed dogovoriti vrijeme za seks. Možda zvuči ne-romantično, ali može spriječiti dugotrajno odgađanje te ojačati bliskost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. RUTINA I MONOTONIJA U SEKSUALNOM ŽIVOTU
Ponekad seksualna stagnacija proizlazi iz rutine koje nismo ni svjesni. Isprobajte nove poze, promijenite uobičajeno vrijeme ili mjesto seksa ili uvrstite elemente poput masaže ili seksualnih igračaka. Male promjene mogu osvježiti odnos.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. NEIZRAŽAVANJE ŽELJA I POTREBA
Ako vas nešto muči ili imate nove želje, važno je razgovarati o tome. Ako vas brine reakcija partnera, fokus preusmjerite na vlastite osjećaje umjesto na kritiziranje partnera. Rečenice koje počinju s „Ja“ umjesto „Ti“ puno su učinkovitije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. NEGATIVAN ODNOS PREMA VLASTITOM TIJELU
Način na koji govorite o sebi – ili kako drugi govore o vama – snažno utječe na samopouzdanje i libido. Ako vam je navika omalovažavati vlastiti izgled, pokušajte svjesno stvoriti pozitivnije obrasce. Njegujte svoje tijelo i okružite se ljudima koji vas podržavaju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. PRETJERANO KONZUMIRANJE ALKOHOLA
Čaša vina može pomoći opuštanju, ali pretjerivanje često vodi do problema s performansama, osobito kod muškaraca. Pijte umjereno – najviše jedno piće dnevno za žene i dva za muškarce.
| Foto: Vershinin
10. MANJAK SNA
Nedovoljno sna može izravno smanjiti libido. Jedna studija pokazala je da žene koje spavaju dulje imaju češći i kvalitetniji seks. Odmor je ključan i za raspoloženje i za hormonsku ravnotežu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. NEKONTROLIRANO DEBLJANJE
Ako vaga pokazuje više nego inače, gubitak nekoliko kilograma može poboljšati seksualnu funkciju – posebno kod muškaraca. Istraživanja pokazuju da muškarci s opsegom struka većim od 102 centimetra češće imaju erektilne poteškoće.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. PUŠENJE
Pušenje šteti gotovo svakom aspektu zdravlja, uključujući i seksualnu želju. Kemikalije iz duhana narušavaju cirkulaciju, što može dovesti do seksualnih problema, naročito kod muškaraca. Razmotrite prestanak pušenja i razgovarajte s liječnikom o mogućnostima pomoći.
| Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)