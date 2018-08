Naviku ćete usvojiti ako je se pridržavate 30 dana zaredom

Da biste bili produktivniji, posvetite se samo najvažnijim zadacima, savjetuje Leo Babauta, autor knjige “Zen To Done: The Ultimate Simple Productivity System”.

- Nosite malu bilježnicu ili blokić sa sobom i zapisujte sve svoje zadatke i ideje kako ih ne biste zaboravili. Fokusirajte se i radite jedan po jedan zadatak, bez ometanja. Odaberite jednu stavku s popisa, po mogućnosti neki od većih ciljeva koji ste si postavili za taj tjedan, te se posvetite samo njemu. Uklonite sve ono što vas pritom može omesti, poput mobitela i interneta, ali i nereda na stolu - savjetuje autor.

Dodaje da je dobro i svaki dan odvojiti malo vremena za pregledavanje i odgovaranje na e-mailove. Nemojte ih odgađati jer će vam se nakupiti gomila e-pošte koju je onda teže pregledati. Svakog tjedna zapišite veće ciljeve koje želite ostvariti.

- Odaberite jednu korisnu naviku i trudite se usvojiti ju u roku od 30 dana. Jedini način da osigurate usvajanje navike je da je se pridržavate 30 dana zaredom. Ako pokušate usvojiti više navika odjednom, nećete im se moći dovoljno posvetiti. Obvežite se da ćete nešto napraviti samima sebi ili to javno podijelite. Pronađite nešto što vas motivira i iskoristite to. Bilježite napredak svakog dana. Možete križati dane na kalendaru ili koristiti aplikaciju za praćenje navika. Usvajajte navike istodobno s nekim drugim ili pronađite potporu na internetu. Kad uspijete, nagradite se - predlaže autor.