Naši pčelari su nakon zime zatekli gotovo 70 posto praznih košnica jer su pčele uginule, požalio se Mario Fišer, predsjednik Udruge pčelara Valpovština.

Ta udruga okuplja slavonske pčelare, a postoji od 1882. Sad je u njoj 90 pčelara. Uginule pčele poslali su na analizu. Hrvatski pčelarski savez provjerio je početkom proljeća kakvo je stanje u košnicama i kod ostalih pčelara u Hrvatskoj.

- Zimu nije preživjelo 40 posto pčelarskih zajednica. Pčele su iscrpljene jer nemaju dovoljno hrane, pa ih pčelari moraju dohranjivati već nekoliko godina - rekao je Željko Vrbos, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza.

I ova godina je loše počela.

- Zbog hladnog vala, mraza i šteta na proljetnim kulturama ni te preživjele pčele sad nemaju dovoljno hrane, pa ih pčelari opet dohranjuju mednim pogačama ili sirupom. No oboje se radi od šećera, pa molimo pomoć za njegovu kupnju - dodao je Vrbos.

Upozorava da od 105 biljnih vrsta koje je čovjek proglasio hranom, 84 ih pretežito ili isključivo oprašuju pčele, pa bez pčela neće biti voća ni povrća.

- U Mađarskoj su uveli naknadu za oprašivačku djelatnost pa tim novcem pomažu pčelarima i nije im primarno proizvoditi med nego oprašiti biljke - napominje Vrbos. I oni su tražili takvu pomoć i nadaju se da će je uskoro dobiti.

Prošle jeseni je bilo 460.000 pčelinjih zajednica, odnosno košnica. Početkom proljeća su pčelari dobre zajednice podijelili na pola i stavili u prazne košnice. Nadaju se da će pčele imati dovoljno hrane jer kad ima hrane matica proizvodi jaja pa ima i više pčela. Ako nema hrane, nema ni podmlatka pa pčelinja zajednica slabi, a onda je podložnija i bolestima. Slaba zajednica teško preživi zimu i to se dogodilo ove godine.

- Dio naših pčela uginuo je zbog bolesti, no još čekamo analizu. Problem je i prevelika potrošnja pesticida koje špricaju u svako doba dana. Trebali bi to raditi kad pčele nisu aktivne, rano ujutro ili predvečer te onime što nije opasno za pčele - upozorava Mario Fišer.

Pčele su sad na bagremovoj paši koja je glavna u Slavoniji.

- I bagrem je stradao od mraza, a cvatnja je usporila zbog kiša i hladnoće. Za dva tjedna ćemo znati koliko je meda. No pčelari imaju zalihe od lani jer nije bilo turista, pa ga nisu prodali. Cijene meda bi trebale ostati kao i lani - dodao je Fišer.

Naši pčelari za dobrih godina dobiju oko 10.000 tona meda, a lani ga je bilo oko 5000. No kažu da je to dovoljno za naše potrebe i da nema razloga za uvoz. No ipak se uvozi puno meda. Zato savjetuju da se med kupuje kod pčelara, na kućnom pragu ili u posebnoj, hrvatskoj staklenci. U njoj je med koji provjerava Hrvatska agencija za hranu i poljoprivredu i daje mu jedinstveni broj.