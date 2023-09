'Ne kuhajte mu, ne perite i ne laštite podove. Ni jedan vas nije poželio zato što parket blista'

Seksističku šalu vjerojatno nikad ne biste povezali s glumicom Helen Mirren, koja nas je navikla na iznimni ozbiljne uloge i stil koji njeguje. No, kad su je novinari 2017. godine ulovili na premijeri filma 'Komedija', koji je režirao njen suprug Taylor Hackford, a glumio Robert de Niro, s kojim je nastupala u klubu u New Orleansu u stand up komediji, kao iz topa je ispričala vic na temu zašto žene ne znaju dobro parkirati.

POGLEDAJTE VIDEO: usrećila kuma na tatinoj svadbi

Pokretanje videa ... Video: 24sata Video

- To je zato što nam stalno govore da je ovo 30 centimetara – rekla je pokazujući usput rukom mjeru od pet, šest centimetara. Time se simpatično svrstala među glumce koji ponekad vole ispaliti neku seksističku šalu, pa i nasmijati se na svoj račun.

Foto: Reuters/Telegram

I Jerry Seinfeld, koji je izgradio karijeru kao stand-up komičar i glumac, volio se šaliti posebno na temu muško-ženskih odnosa.

- Čini mi se da je glavni konflikt između žena i muškaraca, kad je riječ o seksu, to da su muškarci kao vatrogasci. Za muškarca, seks je hitan slučaj i bez obzira na to što radimo, spremni smo za to začas. Žene su, s druge strane, kao vatra - uzbuđene su, ali trebaju im točno određeni uvjeti da bi se zapalile - objasnio je Jerry.

I privatno je znao biti duhovit na temu muško-ženskih odnosa, pa mediji bilježe da je na jednoj glumačkoj svadbi kao od šale ispalio:

- Muškarci od supruge žele što i od donjeg rublja: Malo potpore i malo slobode – kazao je.

Foto: Donna Ward/Press Association/PIXSELL

Od Woodyja Allena svi očekuju duhovite, pa i pomalo cinične opaske na temu seksa i odnosa, pa nikog nije iznenadio opis njegovog braka:

- Ja sam šef. Moja žena samo donosi odluke - ustvrdio je tako svojedobno slavni neurotičar Hollywooda, koji je doživio brojne optužbe za pedofiliju i zlostavljanje mladih glumica i suradnica na filmskim setovima.

I popularni komičar Steve Martin jednom je u šali ispalio:

- Znate onaj pogled kad vam žena želi dati do znanja da želi seks? Ne? Ni ja ga se ne sjećam - kazao je, nasmijavši mnoge muškarce u prostoriji.

Foto: PA/Pixsell

Opaku šalu o svome braku izrekao je i pokojni glumac i stand-up komičar Rodney Dangerfield, kazavši kako su on i supruga punih 20 godina bili sretni.

- A onda smo se upoznali - poentirao je.

No, ni mnoge poznate i slavne glumice nisu ostajale dužne. Tako je najpoznatija plavuša Marilyn Monroe, koja je preminula početkom 60-ih godina prošlog stoljeća, jednom prilikom duhovito odgovorila na pitanje voli li njen partner da po kući hoda gola, odnosno bez ičega:

- Nikad to nije baš bez ičega, u pozadini uvijek svira glazba s radija - odgovorila je i raspalila maštu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

No, možda najvrjedniji savjet ženama dala je glumica Joan Rivers, koja je preminula 2014. godine:

- Ne kuhajte mu, ne perite rublje, ne ribajte i ne laštite podove. Ni jedan muškarac vas još nije poželio zato što parket prekrasno blista - rekla je Joan.

I komičarka Roseanne Barr voli viceve na temu muško-ženskih odnosa, a znala je biti i vrlo brutalna prema bivšima. Tako je nakon razvoda od Bena Thomasa, kojem je plaćala boravak na Havajima da bi posjećivao njihovog sina, izjavila kako je on 'obični šupak' zato što je htio da plaća boravak na Havajima i njegovoj novoj supruzi. Novinarima je iskreno odgovorila na pitanje o predbračnom ugovoru s drugim suprugom:

- Suprug i ja nismo potpisali predbračni ugovor. Potpisali smo ugovor o međusobnom uništenju - našalila se.