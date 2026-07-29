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PREPORUČUJE FRANCUSKI VOGUE

Ne možete odlučiti jesu li šiške za vas? Uz 'formulu s tri broja' otkrijte hoće li vam stajati

Piše Ana Vukašinović,
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Ne možete odlučiti jesu li šiške za vas? Uz 'formulu s tri broja' otkrijte hoće li vam stajati
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Prije nego što sjednete u frizerski stolac, izračunajte svoj 'čarobni broj'. Možda će vam upravo on pomoći da odlučite hoćete li odrezati šiške

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Ako se pitate je li vrijeme za promjenu, čak i ako vam je ta misao samo nakratko prošla kroz glavu, možda je to već prvi korak prema novoj fazi. Nova frizura može osvježiti cijeli izgled i podići samopouzdanje, no možda ste ovaj put spremni otići i korak dalje. Razmišljate li o šiškama, postoji jednostavan trik koji bi vam mogao pomoći da se odvažite ili barem otvorite tu temu sa svojim frizerom ili frizerkom.

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Prije nego što sjednete u frizerski stolac, isprobajte takozvanu "formulu s tri broja", metodu koju, prema pisanju francuskog Voguea, koriste brojni frizeri u Francuskoj kako bi procijenili kakve šiške najbolje pristaju određenom obliku lica.

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Kako funkcionira formula?

Potrebno je izmjeriti proporcije lica kroz tri jednostavna koraka. Svaki korak daje vam jedan broj, a na kraju ih zapišite redom.

1. Izmjerite visinu čela

Složite prste okomito na čelo i provjerite koliko ih stane.

- Ako stanu tri prsta, zapišite broj 1.
- Ako stanu četiri prsta, zapišite broj 2.
- Ako stanu pet prstiju, zapišite broj 3.

2. Odredite najširi dio lica

Pogledajte se u ogledalo i procijenite gdje vam je lice najšire.

- Ako je to čelo, zapišite broj 1.
- Ako su to obrazi, zapišite broj 2.
- Ako su čeljust ili brada, zapišite broj 3.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Izmjerite razmak između obrva

Usporedite razmak između obrva sa širinom jednog oka.

- Ako je razmak širi od jednog oka, zapišite broj 1.
- Ako je uži, zapišite broj 2.

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Rezultat 1: Šiške možda nisu najbolji izbor

Ako ste dobili kombinaciju 111, 121, 221 ili 231, šiške možda neće najbolje pristajati vašim crtama lica. No, pravila su tu da se ponekad i prekrše.

Rezultat 2: Šiške bi vam mogle odlično pristajati

Ako je vaša kombinacija 222, 321, 312, 212 ili 322, velike su šanse da će vam šiške izvrsno pristajati. Možda je upravo sada pravo vrijeme za promjenu.

Rezultat 3: Isprobajte šiške poput zavjese

Ako ste dobili 131, 112, 122, 132, 232, 311, 331 ili 332, najbolji izbor za vas mogle bi biti šiške u obliku zavjese. Mekano uokviruju lice, lako se stiliziraju i pristaju mnogim oblicima lica.

Na kraju, ipak poslušajte svog frizera

Bez obzira na rezultat, imajte na umu da je svako lice jedinstveno. Ono što savršeno pristaje jednoj osobi ne mora nužno odgovarati drugoj. Zato prije konačne odluke razgovarajte sa svojim frizerom ili frizerkom, pokažite svoj "čarobni broj" i zajedno odlučite koja će vam frizura najbolje pristajati. U najgorem slučaju? Dobit ćete dobar razgovor i odličnu frizuru.

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