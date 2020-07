Kućica u vrtu idealan je ured

Od pojave pandemije korona virusa, uslijed koje sve više ljudi radi od kuće, sve više Amerikanaca postavlja montažne kućice u dvorištu, koje mogu koristiti kao ured i fokusirati se na posao

<p>Kad su <strong>James </strong>i <strong>Meg Wilson</strong> u ožujku počeli raditi od kuće, shvatili su da u njihovom domu u Oaklandu, u američkoj državi Kaliforniji, nemaju mjesta za to. Naime, James (36) radi u financijama, a Meg (36) kao medicinska sestra koja se bavi telemedicinom i bilo bi im jako teško balansirati između stola u blagovaonici i stolića u spavaćoj sobi, dok oko njih trčkara njihov jednogodišnji sinčić George. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako u vrijeme pandemije rade frizerski saloni</p><p>- Nekoliko tjedana smo preskakali jedno preko drugog i bilo je teško. Tako smo počeli razmišljati o dogradnji kuće, no shvatili smo da bi to bilo skupi i da bi predugo trajalo - pričaju. No, kad su na Internetu naišli na nešto što je izgledalo kao poboljšana verzija šatora, kućicu koja dolazi u gotovim blokovima i može se postaviti za nekoliko tjedana, zaključili su da je to rješenje. </p><p>Porazgovarali su sa dizajnerom tvrtke Studio Shed, izabrali model kućice od približno 30 četvornih metara, s velikim vratima i prozorima kosim krovom. Dogovorili su da unutrašnji zidovi budu izolirani, te da se provedu električne instalacije od njihove obiteljske kuće. Također, dogovorili su postavljanje laminata na podovima. </p><p>Kako je kućica relativno mala, za nju im nije trebala građevinska dozvola, i otprilike četiri tjedna nakon što su ugovorili posao, kućica je stigla i radnici kooperantske tvrtke su je sastavili. Do tada su iskopali temelje i proveli instalacije.</p><p>- Od vremena kad smo ugovorili kućicu, pa do postavljanja prošlo je nešto više od četiri tjedna, a ukupan trošak kretao se oko 31.000 dolara - kaže James. To je oko 204.000 kuna. Danas koriste kućicu kao ured i uvjereni su da će im i ubuduće biti vrlo korisna. </p><p>- Pruža nam veliku fleksibilnost. Naime, ovdje se mogu povući rano ujutro i obaviti telefonske razgovore u miru, bez straha da ću probuditi dijete - kaže James. </p><p>Naravno, Wilsonovi nisu sami u nastojanju da pronađu neko mjesto gdje bi se mogli fokusirati na posao u miru. Milijuni ljudi trenutno rade od kuće i sve je više onih koji rješenje pronalaze u vrtnim kućicama. Uz Studio Shed, među vodećim tvrtkama s tom ponudom su i Kanga Room Systems i Modern Shed, koje grade male samostalne objekte koji pružaju prostor koji se može iskoristiti na taj način. </p><p><strong>Mike Koenig</strong>, predsjednik tvrtke.Studio Shed kaže kako se njihova prodaja značajno povećala od pojave korona virusa. </p><p>- U travnju je prodaja bila četiri puta viša nego prošle godine, a u svibnju smo prodali i više - kaže.U toj su tvrtki u međuvremenu čak i zapošljavali da bi mogli na vrijeme odgovoriti na zahtjeve kupaca. </p><p>I u Kanga Room Systems, u Wacu, u američkoj državi Teksas, bilježe slične trendove, posebno u prodaji najmanjih jedinica pod nazivom Kwik Rooms. Osnovna cijena kreće se već od 5000 dolara (oko 33.000 kuna) za desetak četvornih metara, s tim da se uvećava ovisno o tome koju vrstu uređenja i opreme kupac bira. </p><p>- Prije korona virusa, prodavali smo pet do šest kućica mjesečno, a od travnja ih prodajemo 15 do 20 mjesečno i taj broj raste iz tjedna u tjedan, kaže vlasnik tvrtke <strong>Jason Ellis</strong>.</p><p>Oba proizvođača uvjerena su kako će prodaja i rasti, jer bi pandemija mogla dovesti do toga da značajan broj ljudi nastavi raditi od kuće. </p><p>- Nabavili smo kućicu više za studio, no zbog COVID-19 pretvorila sam je u ured, kaže i 36-godišnja gospođa<strong> Ewing</strong>, dizajnerica interijera s arhitektonskom tvrtkom Perkins i Will.</p><p>- Sada sam ovdje 40 do 60 sati tjedno, tako da je to postao moj stalni ured - kaže. Ukupni trošak kućice koju je ona postavila u dvorištu kretao se oko 20.000 dolara (oko 132.000 kuna), s tim da je unutrašnjost ureda uredila sama, nabavivši dio jeftinog namještaja iz Ikee i prenijevši neke stvari koje je već imala kod kuće. Kako kaže, sada ne može zamisliti ljepše mjesto za obavljanje posla. </p><p>- Sretna sam što uz svu ludost koju je donijela ova pandemija imam mjesto na koje se mogu povući i raditi u miru - kaže gospođa Ewing. Ured iza kuće omogućava joj da više vremena provodi sa svojim psom Hugom te da uzme pauzu za ručak ili kavu u vrtu, uz divan pogled na zalazak sunca kroz prozore, u rijetkim trenucima kad može predahnuti, prenosi <a href="https://www.nytimes.com/2020/07/14/realestate/coronavirus-backyard-shed-office.html">The New York Times.</a> </p>