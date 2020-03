Ne nasjedajte! Ovo je 6 mitova o koroni u koje mnogi vjeruju

Korona virus se pojavljuje u više zemalja širom svijeta i trenutno nema poznatog lijeka. Nažalost, to nije zaustavilo širenje mnoštva zdravstvenih savjeta, u rasponu od beskorisnih, ali relativno bezopasnih, do potpuno opasnih. Ovo su neki od najčešćih mitova koje su znanstvenici opovrgnuli:

Foto: Dreamstime

Na Facebooku se dijeli puno savjeta koji preporučuju jesti češnjak kako bi se spriječila infekcija. WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) kaže da iako je to 'zdrava hrana koja može imati antimikrobna svojstva', nema dokaza da jedenje češnjaka može zaštititi ljude od novog korona virusa.

U mnogim slučajevima ove vrste lijekova same po sebi nisu štetne, sve dok vas ne sprječavaju da slijedimo medicinske savjete koji se temelje na dokazima, piše BBC.

YouTuber Jordan Sather, koji ima tisuće pratitelja na različitim platformama, tvrdi da 'čudesni mineralni dodatak' zvan MMS, može 'izbrisati' korona virus.

Would you look at that.



Not only is chlorine dioxide (aka “MMS”) an effective cancer cell killer, it can wipe out coronavirus too.



No wonder YouTube has been censoring basically every single video where I discuss it over the last year.



Big Pharma wants you ignorant. https://t.co/7cqmyUxcXY