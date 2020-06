Ne odgađajte dosadne i teške zadatke jer će tako biti još teže

Studija je pokazala kako ljudi neugodne zadatke nastoje odgađati ne bi li ih izbjegli, no ukoliko se suoče s činjenicom da će im biti teško, to će ih motivirati da zadatke ipak dovrše brže

<p>Sljedeći put kad se suočite s teškim i naizgled nemogućim zadatkom, nemojte si govoriti da ćete se time baviti poslije. Radije priznajte da će biti teško, oduzeti vam vremena i biti će dosadno, piše<a href="https://lifehacker.com/how-to-motivate-yourself-to-do-something-difficult-1843966311"> Lifehacker.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Marko je neslomljivog duha</p><p>Ako dopustite sebi da lakše prihvatite činjenicu kako će zadatak biti težak, to bi vas moglo motivirati da ga prije dovršite. Nedavna studija koju su provodili David J. Hardisty i Elke U. Weber sa Sveučilišta British Columbia i Princeton otkrila je da se ljudi trude ugodne zadatke obavljati brzo, dok odgađaju one koji im nisu toliko ugodni. To nije iznenađujuće, no postoji zanimljiv obrat. Naime, vrijeme koje provedete u očekivanju ugodnog iskustva ispunjeno je dobrim i lošim emocijama, no u očekivanju lošeg iskustva, osjećate samo loše emocije. Svaki put kad preletite pogledom preko hrpe papira koje trebate pregledati, osjećate negativne osjećaje ne samo zbog činjenice da taj posao kad tad morate završiti pa ga se bojite, nego i loše osjećaje jer odgađate taj posao.</p><p>Tvrtka Fast objasnila je kako se riješiti negativnog tereta zadataka koji vam nisu ugodni.<br/> - Ključno u izvršavanju obveza je ukloniti psihološku neugodu izazvanu strahom koji je nelagodan te je riječ o osjećaju kojeg se ljudi najčešće nastoje riješiti - kazali su.</p><p>Umjesto da trpite negativne osjećaje koje proživljavate svaki put kad, primjerice, čujete slavinu u kupaonici koja kaplje jer je još niste popravili, suočite se s tim negativnim osjećajima. Prihvatite da će vam prilikom popravka biti dosadno, da ćete biti frustrirani, zbunjeni i da vjerojatno posao za koji ste planirali desetak minuta neće trajati samo toliko nego će vam oduzeti čitavo poslijepodne. Prihvaćanje činjenice da će biti strašno, a već svakodnevno proživljavate taj strah promišljajući o popravku kojeg niste napravili, motivirat će vas da odlučno zavrnete rukave i konačno skinete s popisa taj neugodan zadatak.</p><p>Tvrtka Fast navodi kako isto pravilo vrijedi i za teške razgovore. Uvijek ih je lakše odraditi nego zamišljati u glavi sve moguće scenarije prema kojima bi mogli krenuti u krivom smjeru.</p><p>Sljedeći put kad se probudite kraj hrpe papira ili prođete kraj slavine koja kaplje i nadate se da biste te poslove mogli odgađati vječno, radije promislite. Umjesto da trpite nelagodu svaki put kad pomislite na te zadatke, suočite se s njima i završite ih. Ako ih ne možete završiti odmah, stavite ih u svoj kalendar kako biste ih završili što prije. Na taj ćete se način više radovati ugodnim i pozitivnim osjećajima koji će vas preplaviti jedanput kad mrski zadatak konačno bude gotov.</p>