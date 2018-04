Chill&Grill - Detaljan program najboljeg festivala klope i cuge

Na Zagreb Chill&Grill festivalu od 27. 4. do 1. 5. kuhaju najbolji hrvatski chefovi i sviraju vrhunski bendovi. Festival će trajati čak pet dana, a svi će uzrasti pronaći nešto za sebe.

Gastronomske specijalitete u Cooking showovima svakodnevno će pripremati neki od najboljih kulinarskih chefova u Hrvatskoj kao što su David Skoko, Lana Klingor Mihić, Priska Thuring koji će kuhati s djecom s invaliditetom iz centra UNUO, Darko Kontin, Vedran Bošković, Zoran Delić, Michel Tokić i Marko Palfi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I sve to uz vrhunska craft piva - 5thElement, Zmajsko, Varionica, Medvedgrad, Lepi Dečki Brewery, Garden Brewery i mnoga druga.

Svoje kuharsko umijeće na Bundeku pokazat će i učenici Ugostiteljsko-turističkog učilišta Zagreb, a moći ćete kušati i delicije koje će spravljati chefovi u Mistery box dvobojima.

Prošle godine nas je posjetilo preko 40.000 ljudi pa smo ove godine dodatno obogatili ponudu – cjelodnevna zabava za obitelj, klopa, glazba i bogata nagradna natjecanja. I da, ove godine organizirali smo duplo više programa za djecu jer dok vi uživate pod suncem u prostranoj chillout zoni gdje vas očekuju brojni darovi vaši najmlađi zabavit će se na Bundeku u prostoru rezerviranom samo za njih. Tamo će sudjelovati i u brojnim nagradnim igrama, a budnim okom pazit će ih tete čuvalice.

Foto: Pod zidom

Na Zagreb Chill&Grill i ove godine sa svojim specijalitetima stižu poznati zagrebački restorani – Pod Zidom, Submarine, Plac, Batak, Bicko, Špiro, pivnica Budweiser i Doomsday.

Ne propustite premium burgere, kopuna s roštilja, delikatesni biftek i brojna druga jela, a sve to uz odličnu mjuzu cijeli dan i večernjim koncertima bendova Mangroove, NoA & Funkblasters, The Second hand band i Luce, Letu Štuke i Juru Stublića & Film.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Organizator festivala je Gastro.hr, a glavni medijski partner 24sata. Generalni pokrovitelj je Podravka, a ostali partneri su Pevec, Jamnica kao službena voda festivala, Tele2, Labud - Kisko i Permetal, Dukat - President, Zvijezda, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Mesna industrija Ravlić, Nescafé i TOI TOI. Sve o najboljem festivalu klope, cuge i mjuze pročitajte na www.ChillGrill.hr.