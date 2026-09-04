Ne tako očiti znakovi bolesti bubrega koje mnogi ignoriraju dok ne bude prekasno

Bubrezi imaju važnu ulogu u filtriranju krvi, uklanjanju otpadnih tvari i održavanju ravnoteže tekućine u organizmu. Problem je što bolest bubrega u početku često ne uzrokuje očite simptome. Neke promjene lako se mogu pripisati umoru, lošem snu ili drugim svakodnevnim tegobama. Kako funkcija bubrega slabi, mogu se početi pojavljivati različiti znakovi upozorenja
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Ovo je devet simptoma na koje vrijedi obratiti pozornost, osobito ako traju ili se pogoršavaju.
| Foto: screenshot/reuters
Ovo je devet simptoma na koje vrijedi obratiti pozornost, osobito ako traju ili se pogoršavaju.
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Foto: screenshot/reuters
Ovo je devet simptoma na koje vrijedi obratiti pozornost, osobito ako traju ili se pogoršavaju.
| Foto: screenshot/reuters
UMOR KOJI NE PROLAZI.
Stalni osjećaj iscrpljenosti, čak i nakon dovoljno sna, može biti jedan od znakova smanjene funkcije bubrega. Kada bubrezi ne filtriraju krv dovoljno učinkovito, otpadne tvari mogu se nakupljati u organizmu i pridonijeti osjećaju slabosti. Bubrežna bolest također može biti povezana s anemijom, koja dodatno uzrokuje umor i manjak energije.
| Foto: Andrey Popov
PROBLEMI SA SPAVANJEM.
Poteškoće s uspavljivanjem ili česta buđenja mogu imati mnogo uzroka, ali mogu se pojaviti i kod bolesti bubrega. Kada filtracija nije odgovarajuća, otpadne tvari mogu ostajati u krvi umjesto da se izlučuju mokraćom. Osobe s kroničnom bubrežnom bolešću imaju i povećan rizik od nekih poremećaja spavanja, uključujući apneju.
| Foto: 123RF
OTEČENI GLEŽNJEVI I STOPALA.
Bubrezi sudjeluju u reguliranju količine natrija i tekućine u tijelu. Ako ne rade kako treba, organizam može zadržavati višak tekućine, a posljedica može biti oticanje stopala, gležnjeva i potkoljenica. Ipak, oticanje nogu može biti povezano i s brojnim drugim zdravstvenim stanjima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NATEČENOST OKO OČIJU.
Trajna natečenost oko očiju također može biti znak na koji treba obratiti pažnju. Oštećeni bubrežni filtri kod nekih ljudi propuštaju proteine u mokraću, umjesto da ih zadržavaju u krvi. Gubitak proteina može pridonijeti nakupljanju tekućine i pojavi otečenosti oko očiju.
| Foto: DREAMSTIME
SUHA I KOŽA KOJA SVRBI.
Bubrezi, osim uklanjanja otpadnih tvari, pomažu održavati odgovarajuću ravnotežu minerala u krvi. Kod uznapredovale bubrežne bolesti ta ravnoteža može biti poremećena, a mogu se pojaviti izrazito suha koža i svrbež. Sam svrbež, naravno, vrlo često ima sasvim druge uzroke.
| Foto: 123RF
PROMJENE U MOKRENJU.
Promjene u učestalosti ili izgledu mokraće mogu biti jedan od očitijih znakova problema s bubrezima. Osoba može mokriti češće ili rjeđe nego prije, osobito tijekom noći. Mogu se pojaviti i pjenasta mokraća, koja može upućivati na prisutnost proteina, te krv ili neuobičajena promjena boje mokraće. Krv u mokraći uvijek je razlog za liječničku procjenu.
| Foto: Dreamstime
GRČEVI U MIŠIĆIMA.
Česti grčevi, osobito tijekom noći, ponekad mogu biti povezani s poremećajem ravnoteže elektrolita i minerala. Smanjena funkcija bubrega može utjecati na razine određenih minerala u organizmu. Ipak, grčevi su vrlo česti i kod zdravih ljudi te mogu nastati zbog fizičke aktivnosti, dehidracije ili drugih razloga.
| Foto: Thinkstock
SLABIJI APETIT.
Gubitak apetita može djelovati kao bezazlena promjena, ali kod smanjene funkcije bubrega može biti povezan s nakupljanjem otpadnih tvari u krvi. Neki ljudi primjećuju da im hrana više nema isti okus ili osjećaju neugodan, metalni okus u ustima. Ako gubitak apetita traje dulje vrijeme, dobro je utvrditi njegov uzrok.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
MUČNINA I POVRAĆANJE.
Kod izraženijeg pada funkcije bubrega nakupljanje otpadnih tvari može izazvati mučninu, a ponekad i povraćanje. Ti simptomi češće se pojavljuju kada je bolest uznapredovala. Budući da mučnina i povraćanje mogu pratiti velik broj bolesti, sami po sebi nisu dokaz problema s bubrezima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ovi simptomi ne znače nužno da osoba ima bubrežnu bolest. Međutim, ako se ponavljaju, traju ili se pojavljuje nekoliko simptoma istodobno, potrebno je razgovarati s liječnikom. Funkcija bubrega provjerava se prvenstveno krvnim i mokraćnim pretragama, pa se bolest ne može pouzdano prepoznati samo prema simptomima.
| Foto: canva ilustracija