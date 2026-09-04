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SKRIVENI SIMPTOMI

Ne tako očiti znakovi bolesti bubrega koje mnogi ignoriraju dok ne bude prekasno

Bubrezi imaju važnu ulogu u filtriranju krvi, uklanjanju otpadnih tvari i održavanju ravnoteže tekućine u organizmu. Problem je što bolest bubrega u početku često ne uzrokuje očite simptome. Neke promjene lako se mogu pripisati umoru, lošem snu ili drugim svakodnevnim tegobama. Kako funkcija bubrega slabi, mogu se početi pojavljivati različiti znakovi upozorenja
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Ne tako očiti znakovi bolesti bubrega koje mnogi ignoriraju dok ne bude prekasno
Ovo je devet simptoma na koje vrijedi obratiti pozornost, osobito ako traju ili se pogoršavaju. | Foto: screenshot/reuters
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Ovo je devet simptoma na koje vrijedi obratiti pozornost, osobito ako traju ili se pogoršavaju. | Foto: screenshot/reuters
Komentari 0

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