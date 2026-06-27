Ne želite jesti meso? Evo kako unijeti dovoljno proteina uz isključivo biljnu prehranu

Ako ste vegan ili razmišljate o tome, često ćete čuti pitanje: 'Odakle ti dobivaš protein?' Protein je ključan za tijelo jer pomaže u rastu mišića, obnovi tkiva i proizvodnji hormona. Vegani posebno moraju paziti kako bi ih unijeli dovoljno
U nastavku pogledajte što jesti za potreban unos proteina ako ne jedete meso.
| Foto: BODNAR TARAR
U nastavku pogledajte što jesti za potreban unos proteina ako ne jedete meso. |
Foto: BODNAR TARAR
U nastavku pogledajte što jesti za potreban unos proteina ako ne jedete meso.
| Foto: BODNAR TARAR
KOLIKO PROTEINA VAM JE POTREBNO? Prema BBC-jevom Good Foodu, preporučeni dnevni unos proteina (RDI) za odrasle ovisi o spolu, dobi i razini aktivnosti. Prosječni RDI za odrasle muškarce je 56 grama dnevno, a za odrasle žene 46 grama. To su samo opće smjernice i individualne potrebe mogu varirati. Sportaši, trudnice i osobe s određenim zdravstvenim stanjima mogu trebati više proteina.
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BILJNA ČUDA S PROTEINOM Ako ste tek postali vegan, može biti izazovno zamisliti odakle ćete sada dobivati proteine bez jaja, ribe i mesa. No biljni svijet obiluje izvorima proteina koji lako mogu zadovoljiti dnevne potrebe. Prednost biljnih namirnica je u raznolikosti i bogatstvu proteina. PETA je sastavila popis namirnica s najvećim udjelom proteina za vegane.
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MAHUNARKE Mahunarke poput leće, graha, graška i slanutka odličan su izvor potpunih proteina, koji sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina. One pružaju puno proteina bez velikih količina hrane. Šalica kuhane leće daje oko 18 grama proteina, dok grah i slanutak daju oko 15 grama po šalici. Edamame pak nudi čak 20 grama proteina po šalici.
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SOJINI PROIZVODI Tofu i tempeh dolaze od soje i nude potpuni proteinski profil. Tofu je svestran i može se koristiti u prženju, kajgana i desertima. Jedna šalica tofua sadrži 20 grama proteina i bogata je mineralima poput kalcija i željeza. Tempeh, fermentirana soja, nudi čak 41 gram proteina po šalici i probiotičke dobrobiti.
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SOJINO MLIJEKO Sojino mlijeko je jednostavan način za dodavanje proteina u prehranu. Može se koristiti u žitaricama, kavi, smoothiejima ili umacima. Jedna šalica daje 8 grama proteina, isto koliko i kravlje mlijeko.
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SEITAN Seitan je popularna zamjena za meso izrađena od pšeničnog glutena. Njegov blagi okus omogućuje korištenje u raznim jelima, a niska kalorijska vrijednost čini ga zdravim izborom. Sadrži 25 grama proteina na 100 grama proizvoda.
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NUTRITIVNI KVASAC Nutritivni kvasac, ili “nooch”, popularan je među veganima. Ima visok udio proteina i daje jelu sirasti okus. Može se posipati po tjestenini ili koristiti za pripremu veganskog sira. Dvije žlice sadrže 9 grama proteina i bogate su vitaminom B12.
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ORAŠASTI PLODOVI I SJEMENKE Orašasti plodovi i sjemenke bogati su zdravim masnoćama i proteinima. Šaka badema daje 6 grama proteina, dok pola šalice konopljinih sjemenki nudi 15,5 grama. Maslac od kikirikija daje 7 grama proteina na dvije žlice.
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CIJELE ŽITARICE Quinoa, smeđa riža i zob ne samo da su dobar izvor složenih ugljikohidrata, već sadrže i proteine. Šalica kuhane quinoe daje oko 8 grama proteina. Korištenje 100% integralne tjestenine osigurava isti udio proteina po šalici.
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HELJDA Vrijedi isprobati i manje poznate žitarice poput heljde, koja sadrži 24 grama proteina po šalici. Divlja riža također je bogata proteinima s 7 grama po šalici i sadrži mnoge vitamine i minerale.
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POVRĆE I povrće sadrži proteine, iako u manjim količinama. Artičoke imaju 8 grama proteina po šalici, grašak 9 grama, brokula 4 grama, a špinat 5 grama. Dakle, povrće također doprinosi ukupnom unosu proteina u prehrani.
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VJEROJATNO UNOSITE VIŠE PROTEINA NEGO MISLITE Mnogi vegani zapravo unose više proteina nego što misle, posebno ako jedu cjelovitu hranu i izbjegavaju vegansku brzu hranu. Ove informacije mogu biti korisne kada vas netko izaziva pitanjem o proteinima. Sljedeći put možete im dati točne statistike i potvrditi da veganska prehrana može lako zadovoljiti potrebe za proteinom.
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