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IDEALNO ZA VEGANE

Ne želite jesti meso? Evo kako unijeti dovoljno proteina uz isključivo biljnu prehranu

Ako ste vegan ili razmišljate o tome, često ćete čuti pitanje: 'Odakle ti dobivaš protein?' Protein je ključan za tijelo jer pomaže u rastu mišića, obnovi tkiva i proizvodnji hormona. Vegani posebno moraju paziti kako bi ih unijeli dovoljno
Happy girl sitting at a table in a bright restaurant near the window and looking at the camera smiling. A nice woman for a lunch break in a restaurant
U nastavku pogledajte što jesti za potreban unos proteina ako ne jedete meso. | Foto: BODNAR TARAR
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U nastavku pogledajte što jesti za potreban unos proteina ako ne jedete meso. | Foto: BODNAR TARAR
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