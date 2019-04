Ne znate kako inicirati akciju u krevetu? Ovi trikovi će pomoći

Seks nije samo užitak ili potreba za razmnožavanjem. Da je tako ljudi se ne bi razlikovali od životinja, kaže Les Parrott, autor knjige “Crazy Good Sex: Putting to Bed the Myths Men Have about Sex”.

- Razmislite kako se ljudi seksaju naspram sisavaca. Mi smo jedina vrsta koja je tijekom parenja okrenuta licem prema partneru, tako da se muškarac i žena gledaju u oči. Stoga nemojte zanemariti emocionalnu povezanost u vezi - savjetuje.

Osim krivog pogleda na seks, čest problem u vezama je i nejednak libido - jedan partner želi seks češće od drugog.

- Kada vas partnerica odbije za seks nemojte dobacivati komentare poput ‘ako se ikada budemo seksali’ jer ćete ju time dodatno udaljiti od sebe. Umjesto toga, razgovarajte s njom o seksualnoj želji kako bi uravnotežili svoj libido. Kad ste oboje opušteni, u pravi trenutak, upitajte ju kada joj izgledate najprivlačnije. Njezin odgovor će vas iznenaditi. Morate znati što je više moguće o njezinim seksualnim željama pa je upitajte sve što vas zanima - kaže autor.

Mnoge žene čak kažu da ne vole biti te koje iniciraju seks. To ne mora značiti da vam libido nije jednak, već da ona ne zna kako tražiti seks kada je raspoložena.

- Pronađite signal koji će joj omogućiti da seks traži na što lakši način. To primjerice može biti da upali posebnu svijeću, posti određenu pjesmu ili da vam uputi poseban pogled kojim vam poručuje da želi seks. Također morate ‘natjerati’ partnericu da zavoli seks. Usporite, nemojte ju doslovno tjerati na seks. Započnite razgovorom u kojem se ona osjeća ugodno, nježno je milujte i kreirajte ugodnu atmosferu. Nemojte očekivati da ona mora spavati s vama nakon svakog razgovora jer će rezultat biti još gori nego prije - tvrdi autorica.

