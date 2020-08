'Neće biti ništa od jedne večeri u klubu': Zarazila koronom cijelu obitelj, a tata se bori za život

Mlada Talijanka je bila na proslavi rođendana najboljeg prijatelja u jednom klubu. Nakon toga je dobila simptome, ali nije mislila da je to korona pa je nastavila voditi normalna život i tako zarazila tatu, baku, djeda i rođaka

<p>- Mislila sam da će ljeto 2020. biti dosadno zbog korona virusa, a umjesto toga ono je počelo stvarno dobro. Imala sam svoju rutinu. Probudila bi se, otišla bih na plažu, zatim u teretanu, popodne opet na plažu s prijateljima, a navečer bismo izašli na piće. Osim toga, zaslužila sam, puno sam učila tijekom ove školske godine. Moji prijatelji i ja odlučili smo ne ići u klubove i zatvorena mjesta kako bismo izbjegli zarazu, ali tu subotu je bio rođendan mog najdražeg prijatelja. Mislili smo da se neće ništa dogoditi jednu noć. Međutim, bio je to početak horor filma kojeg trenutno proživljavam. Sljedeći tjedan dobila sam simptome poput prehlade i kašlja, ali mislila sam da je to zbog klima uređaja - ispričala je mlada Talijanka koja se tu večer na proslavi rođendana zarazila korona virusom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako razlikovati alergiju od korone):</p><p>- Otišla sam liječniku i on mi je rekao da ne izgleda poput simptoma Covida, kašalj nije bio suh i nisam imala temperaturu, pa sam nastavila sa svojim normalnim životom. Išla sam u restoran s tatom, kartala s bakom i djedom i svi zajedno smo gledali televiziju. Sljedećeg tjedna objavili su da je jedna osoba koja je bila u istom klubu pozitivna. Zvali su sve ljude koji su tu noć bili tamo - dodala je Talijanka koja je potom napravila test na koronu, a rezultat je bio pozitivan.</p><p>- Svi članovi moje obitelji su se također testirali. Samo je moja mama bila negativna. Pozitivni su bili djed i baka, moj 12-godišnji rođak i tata. Djed je završio u bolnici, ali sada je otpušten i oporavlja se. Moj rođak, baka i ja nismo imali problema i nakon četiri tjedna izolacije kod kuće bili smo negativni. Ali, tata ne. Kako sam se osjećala dobro, on nije vjerovao da je to virus i nije se želio odvojiti od mene jer sam ubrzo trebala ići u Madrid. Zato sam ga grlila i ljubila. Sada je već dva tjedna na intenzivnoj njezi. Bori se svim silama, a ja ga ne mogu vidjeti, ne mogu mu pomoći. Nikada si neću moći oprostiti - rekla je Talijanka i dodala da je izgubila i volju za životom.</p><p>- Ne mogu više ništa, čak ujutro ne želim ni ustati iz kreveta, ali to radim zbog mame i bake. Ponekad se trudim lagati osmijehom da im olakšam brigu. Dani brzo prolaze, a da to i ne primijetim. Neprestano razmišljam o toj večeri, njezinoj groznoj posljedici i molim se da tata preživi. Mislila sam da će ljeto 2020. biti samo dosadno, ali ono je umjesto toga postalo najgore ljeto u mom životu. Nadam se da će moja priča barem biti korisna mojim vršnjacima - zaključila je, a prenosi <a href="https://www.corriere.it/cronache/20_agosto_25/sera-discoteca-ho-infettato-miei-cari-papa-lotta-la-vita-8472c140-e63e-11ea-943c-b2c77e7530c9.shtml?&appunica=true" target="_blank">Corriere della Sera.</a></p>